Ile Maurice: Raviraj Beechook défend une rigueur économique face aux défis de la dette et de la démographie

Selon Raviraj Beechook, député du n° 9 (Flacq-Bon-Accueil), le Budget représente avant tout un exercice de responsabilité face à une situation économique qu'il juge critique, nécessitant des choix difficiles mais indispensables pour la stabilité du pays.

Il a affirmé que la consolidation fiscale engagée par le gouvernement est essentielle pour éviter une aggravation des déséquilibres macroéconomiques. Il a notamment rappelé que la dette publique est passée d'environ Rs 238 milliards en 2014 à Rs 559 milliards en juin 2024, illustrant, selon lui, l'ampleur des défis hérités. Le député a salué plusieurs mesures destinées à soutenir les secteurs productifs, dont Rs 100 millions annuelles pour la réhabilitation de 500 hectares de canne à sucre, une hausse annoncée de 50 % de la production de thé ainsi que Rs 75 millions pour la nutrition animale. Il a également mis en avant les investissements dans la pêche et l'aquaculture, qu'il considère comme des piliers de l'économie bleue.

Abordant la question démographique, Raviraj Beechook a alerté sur un taux de fertilité estimé à 1,35 enfant par femme, largement inférieur au seuil de renouvellement, qualifiant la situation de «bombe démographique». Il a soutenu l'extension du congé parental tout en appelant à des mécanismes de compensation pour les PME.

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Sur le plan institutionnel, il a plaidé pour une réforme de l'État visant à rationaliser les organismes publics et à réduire les inefficiences administratives. Il a également exprimé son opposition à tout durcissement de la Public Gatherings Act, qu'il estime contraire aux libertés fondamentales.

En conclusion, le député a insisté sur la nécessité d'accélérer l'exécution des projets publics et de stimuler la croissance, qu'il considère comme le principal levier du redressement national.