Angola: Un journaliste publie un ouvrage consacré au procès de « l'affaire des 500 millions »

Luanda — Le journaliste et juriste Santos Vilola procédera, vendredi, au lancement de son ouvrage intitulé « Le Procès n° 002/18, Cour suprême - Le jugement d'un système qui a révélé des défaillances et ébranlé la réputation de la Banque nationale d'Angola », lors d'une cérémonie prévue au Centre de Presse Aníbal de Melo, à Luanda.

Composé de 113 pages, l'ouvrage revient sur l'un des dossiers judiciaires les plus médiatisés de l'histoire récente de l'Angola, relatif à la tentative de transfert frauduleux de 500 millions de dollars de la Banque nationale d'Angola vers un compte bancaire à Londres. Cette opération s'inscrivait dans un schéma présumé visant le détournement de 1,5 milliard de dollars, réparti en trois tranches de 500 millions chacune.

Le livre retrace les faits examinés par la Chambre criminelle de la Cour suprême et rassemble les déclarations de plusieurs personnalités ayant participé au procès, notamment Manuel Nunes Júnior, Archer Mangueira et José de Lima Massano.

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Selon le communiqué de presse, l'auteur met en lumière diverses failles dans les mécanismes de contrôle et de supervision financière qui, d'après les témoignages recueillis durant les audiences, ont porté atteinte à la crédibilité de la banque centrale angolaise auprès des institutions financières internationales.

L'ouvrage confronte également les versions présentées par les accusés aux témoignages produits devant le tribunal, décrivant comment un groupe d'individus ne disposant d'aucune fonction directe au sein de l'appareil d'État a réussi à mettre en oeuvre une opération financière ayant conduit au transfert initial de 500 millions de dollars vers un compte privé détenu auprès de HSBC au Royaume-Uni.

Parmi les principaux accusés figuraient José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, ainsi que Valter Filipe Duarte da Silva.

La publication examine également l'implication de ressortissants étrangers et de sociétés liées au dossier, ainsi que les mécanismes présumés de création d'entreprises et de transfert de participations sociales utilisés dans la réalisation de l'opération.

Un autre aspect notable de l'ouvrage concerne les questions adressées à l'ancien président José Eduardo dos Santos, alors en traitement médical en Espagne, ainsi que les réponses obtenues dans le cadre de l'instruction.

Bien que rédigé entre 2020 et 2021, le livre n'est publié qu'à présent, après l'épuisement de toutes les voies de recours prévues par la législation angolaise devant la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.

L'affaire s'est conclue par la condamnation des quatre accusés impliqués. Dans le cadre des célébrations du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale, José Filomeno dos Santos a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président de la République, João Lourenço.

Originaire de Dondo, dans la province de Cuanza-Norte, Santos Vilola exerce le journalisme depuis 2001 et est diplômé en droit de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto.

Au cours de sa carrière, il a occupé les fonctions de rédacteur en chef de la rubrique politique du Jornal d'Angola, de correspondant auprès de la Présidence de la République et de collaborateur de plusieurs médias régionaux et internationaux. Il a également couvert d'importants événements politiques, diplomatiques et sportifs en Afrique, en Europe, en Asie et sur le continent américain.

La cérémonie de lancement de l'ouvrage est prévue vendredi au Centre de Presse Aníbal de Melo, à Luanda.