Angola: Cuemba prévoit la mise à jour des données de plus de 70 mille citoyens

Cuemba (Bié) — La municipalité de Cuemba, dans la province du Bié, prévoit de mettre à jour les données de 70.603 citoyens en âge de voter grâce aux services du Bureau unique d'accueil au public (BUAP) et aux équipes mobiles déployées à cet effet.

L'annonce a été faite mercredi par l'administratrice municipale, Madalena Wanga da Silva, lors de la cérémonie d'ouverture du Bureau unique d'accueil au public de la localité.

La responsable municipale a souligné que les conditions techniques et humaines étaient réunies pour atteindre l'objectif fixé.

À cette occasion, elle a invité la population à se rendre au BUAP afin d'actualiser son inscription et d'effectuer la vérification de son existence administrative (« preuve de vie »), condition essentielle pour garantir sa participation aux élections prévues l'année prochaine.

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Madalena Vihemba Wanga da Silva a également sollicité l'appui des autorités traditionnelles et religieuses dans les actions de mobilisation et de sensibilisation auprès des communautés les plus éloignées, afin d'assurer une large adhésion au processus d'enregistrement électoral d'office.

À ce jour, les Bureaux uniques d'accueil au public sont déjà opérationnels dans les municipalités de Cuito, Andulo, Camacupa, Chinguar, Nharêa et Calucinga, au sein de la province du Bié.

Ceux de Catabola, Chipeta, Lúbia et Chicala devraient ouvrir leurs portes dans les prochains jours, avant le lancement des structures prévues dans les municipalités de Belo-Horizonte, Mumbué et Luando.

Afin de garantir le succès de cette phase du processus, la province du Bié prévoit de recruter 614 agents recenseurs chargés d'appuyer les opérations en cours depuis le 15 juin.

L'enregistrement électoral d'office se poursuivra sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à l'étranger jusqu'au 31 mars 2027.