Angola: L'Assemblée nationale tient sa deuxième session plénière extraordinaire

Luanda — L'Assemblée nationale tient, ce jeudi et vendredi, la deuxième session plénière extraordinaire de la quatrième législature.

L'ordre du jour est dominé par l'examen et le vote de projets de loi relatifs à la fiscalité, au système financier, à la santé publique et à la protection des données.

Parmi les points clés de l'ordre du jour figurent les votes définitifs sur le projet de loi portant Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le projet de loi sur le cadre juridique du financement participatif, ainsi que les amendements à la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Les législateurs examineront également, dans leurs grandes lignes, des projets de loi modifiant la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur le financement des partis politiques, ainsi que le projet de loi relatif à l'identification civile et pénale.

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L'ordre du jour comprend aussi l'analyse du rapport d'exécution du budget général de l'État pour le quatrième trimestre 2025 et l'examen d'instruments juridiques internationaux, notamment l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.

Les parlementaires se pencheront également sur des demandes d'autorisation concernant l'adoption de mineurs ainsi que sur des questions internes relatives à l'exécution du budget de l'Assemblée nationale et à la création du prix d'études parlementaires « 26 novembre ».

La séance débutera par des informations sur le statut des députés et par l'examen du procès-verbal de la première session plénière extraordinaire de la législature en cours.