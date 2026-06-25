Angola: Le pays et le Maroc appellent à un consensus africain sur la direction de la FAO

Luanda — L'Angola et le Maroc ont plaidé, mercredi, pour la présentation d'une candidature africaine consensuelle au poste de Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), afin de renforcer l'influence du continent au sein des organisations multilatérales.

Cette position a été exprimée lors d'un entretien téléphonique entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Au cours de cet échange, Téte António a salué la décision du Maroc de retirer sa propre candidature à la direction de la FAO au profit de celle présentée par l'Angola.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné la nécessité pour l'Afrique d'agir dans l'unité lors des processus électoraux internationaux d'importance stratégique, prônant une convergence autour de candidatures uniques à l'échelle du continent.

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Dans ce contexte, ils ont appelé les États membres de l'Union africaine à soutenir une candidature africaine consensuelle pour la direction de l'organisation, témoignant ainsi de la cohésion du continent et de sa capacité de coordination politique.

Lors de la conversation, les deux ministres ont également passé en revue l'état des relations bilatérales entre l'Angola et le Maroc, exprimant leur satisfaction quant au niveau actuel de coopération et réaffirmant leur engagement à approfondir les liens d'amitié et de collaboration entre les deux pays.

L'ambassadrice angolaise Josefa Sacko est la candidate officielle de l'Angola au poste de Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture pour le mandat 2027-2031.

La candidature a été officiellement lancée le 2 avril 2026 à Luanda, lors d'une cérémonie organisée par le ministère des Relations extérieures.

Le 17 juin, le dossier de candidature a été formellement présenté au Fonds international de développement agricole (FIDA) à Rome, dans le cadre des efforts visant à mobiliser un soutien international.

Josefa Sacko possède une vaste expérience dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de la coopération internationale.

De 2017 à 2025, elle a exercé les fonctions de commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable.

Auparavant, elle a occupé le poste de secrétaire générale de l'Organisation interafricaine du café.

Elle est actuellement ambassadrice de l'Angola à Rome et représentante permanente auprès des agences des Nations Unies basées dans cette ville.

Cette candidature repose sur la volonté de promouvoir une FAO plus proche de ses États membres et plus efficace pour relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire.

Les priorités clés comprennent la décentralisation de l'organisation afin d'assurer une assistance plus rapide aux populations touchées par des crises, la promotion de la durabilité en articulant sécurité alimentaire, protection de l'environnement et économie bleue, ainsi que le renforcement de l'inclusion, en mettant l'accent sur les petits exploitants agricoles, les femmes et les jeunes.

L'Angola estime que l'expérience diplomatique et technique de Josefa Sacko peut contribuer à renforcer le rôle de la FAO dans la promotion de systèmes alimentaires plus résilients, durables et inclusifs.