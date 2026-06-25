Angola: L'Assemblée nationale adopte le Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Luanda — L'Assemblée nationale a adopté, jeudi, le projet de loi portant Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par 101 voix pour, 66 contre et une abstention.

Approuvé lors de la deuxième séance plénière extraordinaire de la quatrième session législative de la cinquième législature, le texte comprend dix chapitres et soixante-neuf articles. Il s'inscrit dans le cadre des politiques publiques visant à élargir l'assiette fiscale, à lutter contre l'économie informelle, à promouvoir la production nationale, à diversifier l'économie et à maîtriser l'inflation.

La nouvelle législation prévoit l'intégration de trois prélèvements fiscaux, à savoir l'impôt sur les revenus du travail, l'impôt sur les revenus des capitaux et l'impôt foncier applicable aux transmissions patrimoniales. Cette mesure vise à réduire la complexité technique du système et à harmoniser les procédures déclaratives.

Parmi les dispositions prévues figurent des exonérations en faveur des revenus du travail perçus par les personnes en situation de handicap présentant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, ainsi que des revenus des agents stratégiques affectés aux missions diplomatiques et consulaires.

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Le texte prévoit également que les paiements provisoires ou acomptes fiscaux puissent être effectués jusqu'à la fin du mois suivant celui auquel ils se rapportent.

Le règlement définitif de l'impôt devra, quant à lui, intervenir au plus tard à la fin du mois de mars de l'année suivante, avec la possibilité d'un paiement échelonné en six mensualités.

Par ailleurs, le projet de loi introduit la déductibilité des dépenses sociales liées aux soins de santé et à l'acquisition de médicaments. Selon les autorités, cette mesure contribuera à l'émergence d'une administration fiscale plus efficace, moins coûteuse et davantage simplifiée sur le plan administratif.