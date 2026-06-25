Angola: Les députés rejettent un débat urgent sur la hausse des prix du pétrole

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté, ce jeudi, une demande de débat urgent sur la hausse des prix du pétrole sur le marché international, ainsi que sur les pénuries de carburant signalées dans les stations-service du pays.

Proposée par UNITA, la demande a recueilli 63 voix pour, 78 contre et deux abstentions.

L'Assemblée nationale tient ce jeudi et vendredi sa deuxième séance plénière extraordinaire de la quatrième législature, consacrée principalement à l'examen et au vote de projets de loi relatifs à la fiscalité, au système financier, à la santé publique et à la protection des données.

Parmi les principaux points à l'ordre du jour figurent le vote final sur le projet de loi relatif au code fiscal national, le projet de loi relatif au régime juridique du financement collaboratif et la modification de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

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Les députés examineront également, de manière générale, les projets de loi modifiant la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur le financement des partis politiques, ainsi que le projet de loi sur l'identification civile et pénale.