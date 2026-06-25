Angola: Le pétrole brut Brent poursuit sa baisse

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a atteint jeudi son plus bas niveau depuis le 27 février dernier, ouvrant à 73,47 dollars le baril.

Le pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en septembre, a baissé pour la quatrième séance consécutive, retrouvant les faibles niveaux observés avant le conflit au Moyen-Orient.

Le Brent, référence sur le marché angolais, est en baisse, les craintes de perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut au Moyen-Orient s'étant progressivement atténuées grâce à l'amélioration du trafic dans le détroit d'Ormuz.

Selon le site spécialisé « investing.com », le prix du « or noir » a fluctué entre 73,32 et 76,76 dollars.

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