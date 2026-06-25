Afrique: Mondial 2026 - Sept équipes qualifiées et cinq éliminées après la 2e journée

Luanda — Douze des 48 sélections engagées au mondial de football 2026 voient déjà leur situation clarifiée à l'issue de deux journées de la phase de groupes, avec sept équipes ayant validé leur qualification pour les huitièmes de finale et cinq autres officiellement éliminées.

Les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale sont le Mexique (groupe A), les États-Unis (groupe D), l'Allemagne (groupe E), la France (groupe I), la Norvège (groupe I), l'Argentine (groupe J) et la Colombie (groupe K), toutes fortes de six points après deux victoires en autant de rencontres.

À l'inverse, les sélections du Haiti (groupe C), de la Turquie (groupe D), de la Tunisie (groupe F), de la Jordanie (groupe J) et du Panama (groupe L) n'ont pas encore inscrit le moindre point et sont déjà éliminées, quel que soit le résultat de la dernière journée de la phase de groupes, dont les rencontres débutent mercredi soir.

Même en cas de victoire, ces équipes ne pourraient dépasser certaines formations à égalité de points, la compétition ayant adopté comme premier critère de départage les confrontations directes entre équipes à égalité, et non la différence de buts, comme auparavant dans les tournois organisés par la FIFA.

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Les sélections du Sénégal et de l'Irak, toutes deux dans le groupe I, sont également toujours sans point, mais s'affrontent lors de la dernière journée : le vainqueur pourra encore se qualifier en tant que l'un des huit meilleurs troisièmes.

Il en va de même pour l'Ouzbékistan (groupe K), qui, sans le moindre point, doit affronter la RDC, qui en compte un seul.

Cependant, les lourdes défaites de l'Ouzbékistan (0-5 face au Portugal et 1-3 contre la Colombie) pourraient compliquer ses chances de qualification, notamment si des troisièmes classés atteignent trois points, la différence de buts devenant alors un critère déterminant après les points.