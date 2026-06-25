Afrique: Mondial 2026 - Le pays s'incline face à la Colombie

Luanda — La République démocratique du Congo (RDC) a perdu, dans la nuit de mardi à mercredi, face à la Colombie (0-1), lors de la deuxième journée du groupe K de la Coupe du monde de football 2026, au stade de Guadalajara, au Mexique.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le défenseur colombien Daniel Muñoz à la 76e minute.

La Colombie prend la tête du groupe avec six points et est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, tandis que le Congo occupe la troisième place avec un point et conserve encore ses chances de qualification pour la phase suivante en tant que l'un des huit meilleurs troisièmes.

La sélection portugaise est deuxième du groupe avec quatre points, tandis que l'Ouzbékistan ferme la marche avec zéro point.

Plus tôt, le Ghana a obtenu un match nul et vierge face à l'Angleterre, dans une rencontre du groupe L, qui a également vu la Croatie s'imposer face au Panama (1-0).

Les Ghanéens entretiennent de bonnes perspectives de qualification, occupant la deuxième place du groupe avec quatre points, à égalité avec l'Angleterre, leader.

La Croatie est troisième avec trois points, tandis que le Panama reste dernier du groupe L sans aucun point.