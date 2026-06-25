Congo-Brazzaville: Livre - Dimitri M'Foumou-Titi présente 'Julienne et le secret de l'entrepreneuriat'

L'ouvrage de l'auteur Franco-Congolais Dimitri M'Foumou-Titi, invitant les jeunes à croire en leurs rêves, à développer leur esprit d'initiative et à entreprendre avec confiance a fait l'objet d'une présentation au public, le 20 juin dernier, dans la Salle verte, maison commune par excellence de l'ambassade de la République du Congo en France.

Devant un parterre d'invités cosmopolites en général, et plus particulièrement avec un auditoire composé de jeunes enfants en compagnie de leurs parents, Dimitri M'Foumou-Titi a présenté son livre, heureux de s'adresser à nouveau aux lecteurs dont la présence massive et la participation interactive ont largement contribué au succès de cet événement consacré à la jeunesse, à l'éducation et à la transmission.

Cette rencontre, au-delà d'être une simple présentation d'ouvrage, a permis de faire déceler au public toute l'ambition du message fort qu'il véhicule, celui, cautionné à dessein par l'auteur, de vouloir susciter une nouvelle dynamique entrepreneuriale auprès de la jeunesse congolaise et africaine.

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À travers celle-ci, l'auteur a expliqué que les grandes idées vivent grâce à celles et ceux qui les portent, le soutien ne se limitant pas à un simple "J'aime" ou à un partage dans les réseaux sociaux. Sur ce, « choisir d'offrir ou d'accueillir un livre chez soi, c'est participer concrètement à la transmission des valeurs de l'entrepreneuriat, de la persévérance et de l'espoir auprès des jeunes générations », a-t-il insisté, caressant l'ardent désir de voir son ouvrage être sélectionné et retenu au programme scolaire par les autorités en charge de l'éducation.

Au terme de cette rencontre modérée par Léa N'Guessan, aux échanges dynamiques, riches et inspirants, Dimitri M'Foumou-Titi a remercié, outre l'ambassadeur Rodolphe Adada, le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, son conseiller à la Culture et à la Francophonie, Shanel Ombellé Kembo. Il a tenu à saluer la présence remarquée des membres de l'association Femmes entrepreneures de la diaspora africaine, conduites par la présidente, Félicité Legay, dont l'engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin et de la transmission constitue une véritable source d'inspiration.

Il a tenu également à féliciter Aïcha Ballo, fondatrice d'Afro Gourmet, qui a sublimé cette journée en proposant un cocktail convivial et raffiné salué par l'ensemble des invités.

« Merci à chacune et chacun d'être les ambassadeurs de cette belle aventure... Ensemble, continuons à semer les graines des entrepreneurs de demain », a-t-il conclu.