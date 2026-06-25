Afrique Centrale: Cémac - Le dispositif de suivi de la conjoncture économique se renforce

Des experts, représentants des institutions communautaires ainsi que partenaires techniques et financiers sont réunis, du 22 au 27 juin à Brazzaville, pour analyser la politique conjoncturelle et les perspectives économiques de la sous-région. Cette rencontre vise à renforcer l'harmonisation des méthodes d'analyse économique et à améliorer la qualité des données servant à la prise de décision publique.

Organisé par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), avec l'appui d'Afristat, du Centre régional d'assistance technique d'Afrique centrale, et financé par la Banque mondiale, le séminaire régional de conjoncture économique du premier semestre 2026 s'inscrit dans la continuité des travaux engagés lors de la session de Djibloho, en Guinée équatoriale, en novembre 2025.

L'objectif est de valider la note de conjoncture économique régionale du quatrième trimestre 2025, d'élaborer celle du premier trimestre de l'année en cours et d'actualiser les prévisions macroéconomiques à court terme pour les deuxième et troisième trimestres.

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Les participants vont examiner les évolutions économiques enregistrées dans les États membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), notamment dans les secteurs de la production, de l'inflation, des finances publiques, du commerce extérieur ainsi que des domaines monétaire et financier. Des sessions techniques sont également prévues afin de renforcer les compétences des experts nationaux en matière de suivi conjoncturel et de prévisions économiques.

Pour Roland Marc Montchi, coordonnateur régional du projet régional d'Harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre (HISWACA) et aussi directeur de la statistique à la Commission de la Cémac, cette nouveauté répond à une nécessité devenue incontournable dans un environnement mondial marqué par l'incertitude.

« La qualité de la décision publique dépend directement de la qualité des données qui la fondent », a-t-il souligné, rappelant que les crises récentes, les tensions géopolitiques, les effets du changement climatique et les mutations des chaînes de valeur mondiales exigent des outils performants de suivi économique.

La Commission de la Cémac, en effet, a engagé depuis plusieurs mois un vaste chantier de modernisation du dispositif régional de surveillance conjoncturelle afin de surmonter les difficultés liées à l'hétérogénéité des méthodes statistiques, aux divergences de calendriers de diffusion des données et à l'absence d'un cadre harmonisé de consolidation régionale.

Cette démarche a déjà permis, d'après Roland Marc Montchi, l'adoption d'un canevas commun pour la production des notes de conjoncture économique et la mise en place d'une méthodologie partagée de collecte et d'analyse des données infra-annuelles. Elle a également favorisé la création d'un réseau régional d'experts chargés de produire et d'interpréter les informations économiques dans une perspective communautaire.

Des données en temps utile

Au-delà de la publication régulière de notes de conjoncture, la Commission ambitionne de mettre en place un véritable système régional d'intelligence économique. Celui-ci reposera sur des outils numériques modernes, des indicateurs avancés de suivi économique, une meilleure circulation de l'information et un renforcement durable des capacités nationales en matière d'analyse et de prévision.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet par intérim du ministre congolais de l'Économie, du Plan, de l'Intégration et de la Prospective, Emile Eba, a rappelé que les progrès réalisés ces dernières années en matière de stabilité macroéconomique, grâce aux réformes économiques et financières de la sous-région, doivent désormais s'accompagner d'une transformation structurelle des économies de la Cémac.

Emile Eba a insisté sur la nécessité de disposer de statistiques harmonisées, de données fiables et produites en temps utile afin d'accompagner efficacement les politiques publiques et de soutenir les ambitions de la Vision Cémac 2035.