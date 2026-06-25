Congo-Brazzaville: Exécution du budget de l'Etat - Les députés s'imprègnent du fonctionnement de « Fouta »

La Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale, que préside Maurice Mavoungou, a eu le 23 juin à Brazzaville une séance de travail avec la coordination de la plateforme électronique « Fouta » sur la mise en oeuvre de cette application.

S'inscrivant dans le cadre des nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances de l'année en cours, le switch monétique national du Congo « Fouta » permet, entre autres, de dématérialiser les paiements en vue de briser les barrières physiques et administratives du paiement de l'impôt. En effet, cette application permettra aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts et taxes de manière complètement dématérialisée, sécurisée et instantanée.

« C'est une application métier, je parle de la douane, des impôts et avec les systèmes d'information bancaires. Donc, d'un point de vue fonctionnel, cela permet aux contribuables de faire leur télédéclaration et leur télépaiement sans se déplacer quelle que soit l'heure, le jour ou le week-end. Le contribuable ou l'importateur peut faire sa télédéclaration, son télépaiement et avoir sa quittance après validation du paiement électroniquement dans sa boîte e-mail », a expliqué le directeur des systèmes d'information (DSI) au ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Elenga Ngaporo Okina, à l'issue de la séance de travail.

Il a également souligné l'importance de présenter cette plateforme digitale aux députés qui sont l'émanation du peuple afin que ces derniers fassent le relais auprès de leurs mandants qui sont des potentiels contribuables et des importateurs. Interrogé sur la différence entre « Fouta » et le Guichet unique du paiement (GUP), le DSI a rappelé que la nouvelle application vient régler deux problèmes : la délivrance rapide des documents administratifs et le parcours utilisateur auprès du contribuable ou de l'importateur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Avec le GUP qui est domicilié à la Banque postale, le contribuable est obligé d'aller d'abord dans l'administration publique, faire sa déclaration, puis aller vers sa banque pour faire un chèque certifié, partir au niveau du guichet unique à la Banque postale pour faire le dépôt de son chèque et prendre sa preuve de paiement, ensuite aller vers cette même administration publique pour montrer sa preuve de paiement à des fins de délivrance d'une quittance du Trésor. Aujourd'hui avec Fouta, en moins de cinq minutes, le contribuable ou l'importateur fait sa déclaration en ligne, fait son paiement en ligne d'une façon sécurisée et reçoit électroniquement sa quittance. Gain de temps et il gagne en performance », a-t-il justifié.

Pour mettre les députés dans le bain de cette application, la délégation du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a projeté des opérations de paiement réelles en utilisant la Banque postale, la BGFI, la BOA. « « Ces paiements se sont déroulés avec succès. Nous avons utilisé un transitaire pour participer à cette démonstration qui est AGL, ex-Boloré et une quittance leur a été délivrée automatiquement sur les opérations qui ont été menées. Les députés ont vu comment cela s'est effectué, tout ce processus de télédéclaration couplé au télépaiement, et la délivrance de la quittance par la suite en moins de cinq minutes », s'est réjoui Elenga Ngaporo Okina.