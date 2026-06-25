Cameroun: Agriculteurs connectés, récoltes améliorées - Les innovateurs de l'Agritech transforment l'agriculture

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Avec l'appui du projet PATNUC soutenu par la Banque mondiale, le Cameroun mise sur l'innovation numérique pour moderniser l'agriculture et améliorer l'accès des producteurs aux marchés, à l'information, aux intrants et aux outils modernes.

L'Agritech Innovation Challenge rapproche startups et agriculteurs afin de développer des solutions concrètes, testées localement, capables d'accroître la productivité, les ventes et la résilience des chaînes de valeur agricoles.

En combinant financements adaptés et outils numériques, l'initiative soutient l'emploi, facilite l'adoption des technologies par les groupes d'agriculteurs, appuie les entrepreneurs Agritech et rend l'agriculture plus productive, inclusive et durable.

Au Cameroun, où l'agriculture emploie près de 60 % de la population, les agriculteurs ont longtemps été confrontés à un accès limité aux marchés, à l'information et aux outils modernes. Aujourd'hui, une révolution numérique transforme le secteur, sous l'impulsion d'une nouvelle génération d'innovateurs et d'une initiative soutenue par la Banque mondiale qui accélère les changements dans le paysage agricole.

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Le Projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun (PATNUC) vise à élargir l'inclusion numérique tout en augmentant l'utilisation de solutions agricoles numériques. En investissant dans la connectivité, la culture numérique et les systèmes de données, le projet aide les agriculteurs à surmonter les obstacles structurels qui entravent depuis longtemps la productivité et l'accès aux marchés.

Au-delà des infrastructures, le PATNUC apporte un soutien concret aux agriculteurs. Grâce à un système de bons électroniques, 35 000 petits exploitants ont accès à des intrants améliorés tels que des semences et des engrais, tandis que des outils numériques fournissent des informations en temps réel sur la santé des sols et les conditions agricoles. Il en résulte une productivité et une résilience accrues, avec des augmentations de rendement projetées allant jusqu'à 100 % pour les cultures clés.

Au coeur de cette transformation se trouve une initiative phare : l'Agritech Innovation Challenge.

Nous aidons les agriculteurs à commercialiser - ils n'enregistrent pas seulement leurs produits sur notre site Web ; nous promouvons ces entreprises afin qu'elles puissent toucher davantage d'acheteurs. Bang Pamela Ncho, directeur général de Efarm.cm

Une plateforme pour l'innovation et l'impact

L'Agritech Innovation Challenge fonctionne comme une plateforme nationale pour identifier et soutenir les startups développant des solutions numériques pour l'agriculture. Qu'il s'agisse de l'accès aux marchés, de la productivité ou de la résilience climatique, les entrepreneurs sont encouragés à concevoir des outils qui répondent directement aux besoins des agriculteurs.

Les startups sélectionnées bénéficient de programmes d'accélération, de mentorat et d'un accès à un soutien technique et financier. Surtout, elles sont associées à des groupes d'agriculteurs, garantissant que les innovations sont testées dans des conditions réelles et adaptées aux réalités locales.

Pour un entrepreneur à l'origine d'une plateforme de marché numérique, ce lien est essentiel :

« Nous aidons les agriculteurs à commercialiser - ils n'enregistrent pas seulement leurs produits sur notre site Web ; nous promouvons ces entreprises afin qu'elles puissent toucher davantage d'acheteurs. » -- Bang Pamela Ncho, directeur général de Efarm.cm

En comblant le fossé entre agriculteurs et acheteurs, les plateformes numériques élargissent les débouchés commerciaux et réduisent les pertes post-récolte.

L'impact de ces innovations est déjà visible dans toutes les chaînes de valeur. Pour un producteur de volaille, le marketing numérique a transformé à la fois les ventes et la capacité de production :

« Le marketing électronique a vraiment eu un impact sur notre entreprise. Nous avons pu vendre sur toute notre zone de production." - Feteh Clarence, Eliboy Fortune Farms

Ce qui était autrefois une contrainte majeure -- trouver des acheteurs -- est devenu un moteur de croissance :

« Avant, nous produisions 5 000 poussins par semaine, mais il était très difficile de les vendre. Aujourd'hui, nous vendons au moins 15 000 poussins chaque semaine, et nous en produisons même jusqu'à 20 000. »

Ces avancées montrent comment les solutions numériques peuvent favoriser le passage à l'échelle, accroître les revenus et renforcer la résilience des agriculteurs comme des agro entreprises.

Généraliser l'adoption grâce à des financements intelligents

Pour passer de l'innovation à l'adoption à grande échelle, le projet PATNUC fournit 4,4 millions de dollars de subventions de contrepartie, couvrant jusqu'à deux tiers du coût de l'adoption des solutions numériques par les groupes d'agriculteurs.

Cette approche réduit les obstacles financiers tout en encourageant une demande réelle de services numériques. Il garantit également un retour d'information continu entre les agriculteurs et les innovateurs, renforçant ainsi la pertinence et la durabilité des solutions.

L'ambition est que des dizaines de milliers d'agriculteurs adoptent les outils numériques grâce à des partenariats structurés avec des startups Agritech, y compris des solutions adaptées à l'agriculture climato-intelligente.

Dans le même temps, l'initiative stimule l'emploi des jeunes en soutenant les start-up, les incubateurs et les écosystèmes d'innovation, positionnant ainsi l'agriculture comme un secteur dynamique et attrayant pour la nouvelle génération.

Faire le lien avec AgriConnect

L'approche de PATNUC s'aligne sur l'initiative AgriConnect, une initiative mondiale visant à améliorer les moyens de subsistance de 300 millions d'agriculteurs et à accroître les investissements dans l'agro-industrie d'ici 2030.

Grâce à l'Agritech Innovation Challenge, le Cameroun contribue directement à cet objectif en faisant progresser l'agriculture numérique et en construisant un écosystème qui relie l'innovation à l'utilisation dans le monde réel.

En ce sens, le pays ne se contente pas de bénéficier des solutions mondiales, il contribue à les éprouver et à les affiner. L'expérience de la mise en relation des startups avec les agriculteurs, de la réduction des obstacles à l'adoption et de la mise à l'échelle des outils numériques offre de précieux enseignements pour d'autres pays qui s'efforcent de moderniser l'agriculture.

Créer de meilleurs emplois, en plus grand nombre et inclusifs

Au-delà de la transformation numérique, le Cameroun ouvre la voie à des emplois plus productifs, inclusifs et durables. En soutenant les start-up Agritech, en abaissant les obstacles à l'adoption des technologies et en aidant les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à développer leurs activités, l'Agritech Innovation Challenge contribue à la création d'emplois dans l'ensemble de l'écosystème agricole.

C'est ce qu'incarne concrètement le programme du Groupe de la Banque mondiale pour l'emploi : ouvrir un espace aux jeunes entrepreneurs pour créer des entreprises viables, aux producteurs pour étendre leurs marchés et aux communautés rurales pour participer davantage à une économie modernisée.

Dans un contexte où l'emploi reste un enjeu majeur du développement, le PATNUC démontre que les solutions numériques peuvent faire plus qu'améliorer l'efficacité : elles peuvent contribuer à transformer l'agriculture en un moteur plus puissant d'opportunités, de génération de revenus et de croissance inclusive.