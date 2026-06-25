Angola: Basketball - Le pays s'impose face à la Géorgie en match de préparation

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola a battu mercredi, à Riga, en Lettonie, la Géorgie 77-62, en match de préparation pour la troisième fenêtre de qualification du Championnat du monde masculin de basketball, qui se déroulera du 2 au 5 juillet à Luanda.

L'équipe nationale affronte l'Ukraine ce jeudi et son retour dans la capitale est prévu samedi.

Pour cette troisième et dernière phase de préparation, après les matchs contre le Portugal et l'Espagne, l'équipe nationale compte désormais dans ses rangs les pivots Bruno Fernando et Kevin Kokila.

Lors de cette troisième fenêtre, les champions en titre, placés dans le groupe D, affronteront l'Ouganda le 2, l'Égypte le 4 et le Mali le 5. Tous les matchs sont programmés à 19h00.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le groupe D, l'Angola est deuxième avec cinq points, derrière le Mali, leader avec six points.

L'Égypte est troisième avec quatre points, tandis que l'Ouganda est quatrième et dernier avec trois points.

Voici la liste de joueurs au service de la sélection:

Childe Dundão (Petro de Luanda), Francisco Eduardo (Interclube), Timóteo Txinalua (Interclube), Siméon Kalemba (Denain Voltaire/France), Gerson Lukeny (Petro de Luanda), Selton Miguel (Nevezis Kédainian/Lituanie), Eduardo Francisco (Sport Lisboa e Benfica), Milton Valente (Petro de Luanda), Bamba Cissé (Primeiro d'Agosto), Luís Pereira (Jaén Paraíso Interior CB/Espagne), Joel Pinto (New Mexico Military Institute/USA), Marcelo João (Primeiro d'Agosto), João Fernandes (Sporting de Portugal), Aboubakar Gakou (Petro de Luanda), Macachi Braz (Basket Corunha), Islando Manuel (Sporting de Luanda), Melvyn da Silva (Charleville-Mézières/France), Bruno Fernando (Partizan Nis/Serbie), Kevin Kokila (JL Bourg - En Bresse/France), Cléusio Castro (Petro de Luanda), René Kingidi (Sporting de Luanda B), Teotónio Dó (Galitos FC Basket/Portugal) et António Mbando (Akira Academy).

JAD/WR/SB

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.