Angola: Basketball - Le pays s'impose face à la Géorgie en match de préparation

Luanda — L'Angola a battu mercredi, à Riga, en Lettonie, la Géorgie 77-62, en match de préparation pour la troisième fenêtre de qualification du Championnat du monde masculin de basketball, qui se déroulera du 2 au 5 juillet à Luanda.

L'équipe nationale affronte l'Ukraine ce jeudi et son retour dans la capitale est prévu samedi.

Pour cette troisième et dernière phase de préparation, après les matchs contre le Portugal et l'Espagne, l'équipe nationale compte désormais dans ses rangs les pivots Bruno Fernando et Kevin Kokila.

Lors de cette troisième fenêtre, les champions en titre, placés dans le groupe D, affronteront l'Ouganda le 2, l'Égypte le 4 et le Mali le 5. Tous les matchs sont programmés à 19h00.

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Dans le groupe D, l'Angola est deuxième avec cinq points, derrière le Mali, leader avec six points.

L'Égypte est troisième avec quatre points, tandis que l'Ouganda est quatrième et dernier avec trois points.

Voici la liste de joueurs au service de la sélection:

Childe Dundão (Petro de Luanda), Francisco Eduardo (Interclube), Timóteo Txinalua (Interclube), Siméon Kalemba (Denain Voltaire/France), Gerson Lukeny (Petro de Luanda), Selton Miguel (Nevezis Kédainian/Lituanie), Eduardo Francisco (Sport Lisboa e Benfica), Milton Valente (Petro de Luanda), Bamba Cissé (Primeiro d'Agosto), Luís Pereira (Jaén Paraíso Interior CB/Espagne), Joel Pinto (New Mexico Military Institute/USA), Marcelo João (Primeiro d'Agosto), João Fernandes (Sporting de Portugal), Aboubakar Gakou (Petro de Luanda), Macachi Braz (Basket Corunha), Islando Manuel (Sporting de Luanda), Melvyn da Silva (Charleville-Mézières/France), Bruno Fernando (Partizan Nis/Serbie), Kevin Kokila (JL Bourg - En Bresse/France), Cléusio Castro (Petro de Luanda), René Kingidi (Sporting de Luanda B), Teotónio Dó (Galitos FC Basket/Portugal) et António Mbando (Akira Academy).

JAD/WR/SB