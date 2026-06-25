Angola: Handball - Le pays battue par la Serbie au deuxième journée

25 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — L'équipe nationale féminine junior de handball d'Angola s'est inclinée face à la Serbie (16-26) tôt jeudi matin, lors du match de la deuxième journée du groupe B du Championnat du monde qui se déroule en Chine.

L'équipe angolaise était déjà menée 12-7 à la mi-temps.

Pour leur premier match mercredi, les Angolaises s'étaient inclinées 22-29 face à l'Autriche.

Samedi, pour le troisième et dernière journée de la phase régulière, l'Angola affrontera le Paraguay à 11h45 heure chinoise (4h45 heure locale).

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