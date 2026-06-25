Afrique: Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire à la conquête d'un exploit historique sur les traces de l'Afrique du Sud

Philadelphie — La sélection ivoirienne s'apprête à disputer l'un des matches les plus importants de son histoire en affrontant, ce jeudi soir, Curaçao lors de la troisième et dernière journée du groupe E de la Coupe du monde 2026. Un résultat positif permettrait aux Éléphants de rejoindre l'Afrique du Sud parmi les rares nations africaines à obtenir une qualification directe pour la phase à élimination directe du tournoi.

Les Sud-Africains ont déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale après avoir terminé à la deuxième place du groupe A avec quatre points. La Côte d'Ivoire ambitionne désormais de suivre cet exemple et de poursuivre son aventure mondiale.

Deuxième du groupe E avec trois points, derrière l'Allemagne, déjà qualifiée avec six unités, la sélection dirigée par Emerse Faé n'a besoin que d'un match nul face à Curaçao pour assurer sa qualification historique.

Pour les Éléphants, qui participent à leur quatrième Coupe du monde, l'enjeu est considérable. Lors de leurs trois précédentes apparitions en phase finale, les Ivoiriens n'étaient jamais parvenus à franchir le premier tour. Cette édition pourrait donc marquer un tournant majeur dans l'histoire du football ivoirien.

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Une défaite compliquerait toutefois la situation. Dans ce scénario, la Côte d'Ivoire devrait attendre les résultats des autres groupes et espérer figurer parmi les meilleures équipes repêchées pour accéder à la phase suivante.

De son côté, Curaçao aborde cette rencontre avec une obligation de résultat. Dernière du groupe avec un seul point, la sélection caribéenne doit impérativement s'imposer pour conserver ses chances de qualification. Elle devra également compter sur un faux pas de l'Équateur face à l'Allemagne dans l'autre rencontre du groupe.

Cette confrontation constitue une première entre les deux nations sur la scène internationale. Elle oppose une équipe ivoirienne expérimentée, portée par l'ambition d'écrire une page inédite de son histoire, à une sélection de Curaçao qui rêve de prolonger son aventure pour sa première participation à une Coupe du monde.

Classement du groupe E avant la dernière journée :