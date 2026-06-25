Tunisie: Mondial 2026 - Le pays fait ses adieux face aux Pays-Bas et prolonge une attente de 48 ans

Luena — La Tunisie affronte les Pays-Bas jeudi à 19h00, heure locale (00h00 vendredi en Angola), au Arrowhead Stadium de Kansas City, à l'occasion de la troisième et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde 2026. Déjà éliminés après deux défaites consécutives, les Aigles de Carthage disputent un match sans enjeu sportif majeur, sinon celui de sauver l'honneur.

La rencontre se déroulera simultanément à l'autre affiche du groupe opposant le Japon à la Suède au AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, conformément aux règles de la compétition visant à garantir l'équité entre les équipes engagées dans la même poule.

Éliminée avant cette ultime journée, la sélection tunisienne tentera avant tout d'éviter une nouvelle lourde déconvenue dans un tournoi qui confirme une réalité historique persistante : depuis sa première participation en 1978, elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour d'une Coupe du monde.

Pour sa septième apparition en phase finale mondiale, la Tunisie demeure ainsi en quête d'une première qualification pour les huitièmes de finale.

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En quarante-huit années de présence dans la compétition, le bilan tunisien s'établit à trois victoires, cinq matches nuls et dix défaites en dix-huit rencontres, avec quatorze buts inscrits contre vingt-six encaissés.

Sa campagne la plus marquante reste celle de 1978 en Argentine. Les Tunisiens avaient alors battu le Mexique (3-1) avant de tenir en échec la République fédérale d'Allemagne (0-0), devenant la première sélection africaine à remporter un match en phase finale de Coupe du monde.

Lors de l'édition 2026, la Tunisie a subi deux revers sévères face à la Suède (5-1) puis au Japon (4-0), enregistrant un seul but marqué pour neuf encaissés avant cette dernière sortie.

Face aux Pays-Bas, finalistes à trois reprises dans l'histoire du tournoi, les Africains se mesureront à un adversaire réputé pour sa solidité collective et sa richesse technique. Libérés de toute pression liée à la qualification, ils chercheront néanmoins à quitter la compétition sur une prestation plus convaincante et à offrir une dernière satisfaction à leurs supporters.