Angola: APOPO démine plus de 10 millions de mètres carrés dans quatre provinces

Amboiva — Dix millions de mètres carrés ont été déminés depuis 2014 dans les provinces de Cuanza-Sul, Cuanza-Norte, Malanje et Uige, a déclaré ce mercredi, le directeur général de l'organisation non gouvernementale belge APOPO en Angola, Manuel Agostinho.

Le responsable s'exprimait devant la presse dans la municipalité d'Amboiva, à l'issue d'une visite d'évaluation menée par des représentants de l'ambassade du Royaume de Belgique en Angola, Simone Roemen et Thomas Claesen, ainsi que par la directrice adjointe de l'Agence nationale de déminage (ANAM), Isidora Macela.

À cette occasion, Manuel Agostinho a souligné que les travaux de déminage dans la province de Cuanza-Sul progressent bien et permettent à la population de reprendre ses activités agricoles.

Selon lui, les familles paysannes peuvent désormais se rendre dans leurs champs et circuler dans leurs régions d'origine avec une plus grande sécurité, sans craindre les engins explosifs.

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De son côté, le représentant de l'ambassade de Belgique en Angola, Simon Roemen, a salué le travail accompli par APOPO, soulignant ses retombées directes pour les communautés locales.

Le diplomate a indiqué que le déminage a permis aux familles de reprendre leurs activités agricoles dans une commune au fort potentiel agricole.

Simon Roemen a encouragé les démineurs de l'organisation à poursuivre leur travail, car certaines zones de la province sont encore contaminées par des engins explosifs et nécessitent d'être déminées.

« Le Royaume de Belgique continuera de soutenir les opérations de déminage à Cuanza-Sul, en tenant compte du potentiel agricole de la région », a-t-il déclaré.

Dans ses déclarations, la directrice adjointe de l'ANAM, Isidora Macela, a assuré que l'institution poursuivra la certification des zones exemptes de mines, afin de garantir la sécurité des déplacements et des activités de la population.

Elle a également exhorté les communautés à signaler aux autorités compétentes tout incident lié à des munitions non explosées.

Représentant la communauté, l'agriculteur João Domingos s'est dit satisfait du travail accompli par APOPO dans la localité, qui a permis d'accroître les surfaces cultivées et de stimuler la production agricole.

La commune d'Amboiva est située à plus de 170 kilomètres de Sumbe, chef-lieu de la province de Cuanza-Sul.

APOPO est une organisation non gouvernementale belge qui mène des opérations de déminage en Angola, notamment dans les provinces de Cuanza-Sul et de Cuanza-Norte.