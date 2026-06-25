Angola: L'OIM souligne la résilience des communautés face aux changements climatiques

Luanda — Le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Angola, David Martineau, a souligné mercredi à Luanda la résilience et la capacité d'adaptation des communautés angolaises face aux impacts des changements climatiques.

S'exprimant lors du dialogue national sur la mobilité humaine dans le contexte de la dégradation de l'environnement, des catastrophes et des changements climatiques, il a insisté sur le fait que, plus que des chiffres et des projections, « ce phénomène représente des histoires vraies de familles qui, confrontées à des difficultés, trouvent aussi des solutions ».

David Martineau a indiqué que dans plusieurs régions du pays, notamment dans les zones touchées par la sécheresse et les inondations, on observe des exemples concrets de résilience, avec des communautés qui, malgré les difficultés, parviennent à assurer leurs moyens de subsistance.

Il a cité en exemple la réalité vécue par les familles des zones touchées par une sécheresse prolongée, qui font preuve d'une grande capacité d'adaptation, ainsi que la solidarité à Benguela, où des femmes organisent une aide alimentaire pour les personnes déplacées par les inondations.

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Par ailleurs, la Directrice nationale de l'Action climatique et du Développement durable, Ivone Pascoal, s'est dite préoccupée par l'augmentation des migrations internes dans le pays, due à la vulnérabilité des populations face aux changements climatiques.

Elle a souligné que la situation a été sous-estimée par plusieurs États, malgré le défi majeur qu'elle représente, notamment pour les communautés rurales.

Selon Ivone Pascoal, la dépendance à l'agriculture et le manque de précipitations ont aggravé la situation des populations qui, confrontées à des phénomènes tels que la sécheresse extrême, sont contraintes de migrer vers d'autres régions à la recherche de meilleures conditions pour l'agriculture et l'élevage.

La responsable a insisté sur le fait que ce phénomène est exacerbé par l'extrême pauvreté, ce qui rend urgent de réfléchir aux impacts des changements climatiques et de définir des stratégies efficaces pour répondre aux besoins des communautés et les organiser.

Concernant les mesures adoptées par l'Exécutif, elle a souligné que le Plan national de développement prend déjà en compte les effets des changements climatiques, en intégrant des actions structurantes axées sur l'agriculture, la résilience climatique et l'atténuation des impacts.

La responsable a ajouté que la Stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques (2022-2035) s'articule autour de cinq piliers fondamentaux, organisés en deux axes thématiques : l'atténuation et l'adaptation.

Elle a également indiqué que le premier Plan national d'adaptation est en cours d'approbation, lequel vise à répondre directement aux vulnérabilités des communautés et des secteurs touchés.

La réunion, organisée par le ministère de l'Environnement en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), se tient jusqu'au 26 de ce mois.

Des représentants du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires internationaux y participent. Leur objectif est de renforcer les stratégies nationales en les alignant sur les engagements régionaux et mondiaux en matière de climat et de migration.

Parmi les sujets abordés figurent : « Données probantes sur la mobilité climatique », « La mobilité humaine et ses interconnexions avec le cadre de la CCNUCC et les fonds verticaux », et « Des engagements à l'action : partenariats locaux et solutions pour la mobilité climatique ».