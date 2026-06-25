Angola: Le pays renforce son engagement en faveur de l'action climatique et de la mobilité humaine

Luanda — Le gouvernement angolais est déterminé à renforcer sa réponse aux défis posés par les déplacements de population induits par le changement climatique, a déclaré mercredi à Luanda le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares.

Ouvrant le dialogue national sur la mobilité humaine dans le contexte de la dégradation de l'environnement, des catastrophes et du changement climatique, il a affirmé que ce phénomène n'est plus seulement une préoccupation environnementale, mais constitue l'un des plus grands défis au développement durable, à la stabilité sociale et à la dignité humaine.

« L'Angola subit déjà les conséquences visibles du changement climatique, notamment les graves sécheresses dans les régions du sud et de l'est et les inondations qui affectent les communautés urbaines et rurales, compromettant l'agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de la population », a-t-il souligné.

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Le responsable a insisté sur le fait que, malgré les efforts du gouvernement, tels que la construction d'infrastructures de captage et de transfert d'eau pour atténuer les effets de la sécheresse, d'importants défis persistent, contraignant des milliers de familles à se déplacer à l'intérieur du pays en quête de meilleures conditions de vie.

Selon le Secrétaire d'État, le dialogue national constitue une occasion stratégique d'approfondir les connaissances sur la mobilité humaine induite par les facteurs environnementaux.

Il a également plaidé pour une approche intégrée et multisectorielle, car « aucune institution, prise isolément, ne pourra répondre à la complexité du phénomène ».

Nascimento Soares a souligné l'importance de la mise en oeuvre de la Déclaration de Kampala et de la production de connaissances scientifiques, en faisant référence à une étude menée à Cunene, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Université de Yale, aux États-Unis, qui analyse les impacts du changement climatique sur les schémas de mobilité des populations.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers la Déclaration ministérielle de Kampala, adoptée en 2023, en soulignant qu'il s'agissait du premier cadre politique continental consacré aux liens entre migration, environnement et changement climatique.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de prévention et de gestion des risques de catastrophe, d'améliorer les mécanismes de collecte de données, de promouvoir les solutions d'adaptation menées par les communautés et de mobiliser des ressources financières pour des interventions durables.

Dans son plan stratégique, l'Angola a mis en avant des instruments tels que la Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique (ENAC 2022-2037), les Contributions déterminées au niveau national (CDN 3.0) et le Plan national d'adaptation au changement climatique, qui orientent son action dans ce domaine.

Cette réunion, qui se tient jusqu'au 26 de ce mois, rassemble des représentants du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires internationaux, en vue de renforcer les stratégies nationales en les alignant sur les engagements régionaux et mondiaux en matière de climat et de migrations.

L'Angola figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique.

Classé 23e dans l'Indice mondial des risques climatiques, il subit des phénomènes tels que les sécheresses, les inondations et l'érosion des sols, qui affectent des secteurs clés comme l'agriculture, la sécurité alimentaire et les ressources en eau.