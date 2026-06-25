Angola: Appel à des politiques participatives dans le secteur des Arts visuels

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a plaidé mercredi à Luanda en faveur de la mise en place de politiques publiques participatives dans le secteur des arts visuels, avec l'implication directe des artistes, dans l'objectif de renforcer le dialogue institutionnel et de définir des stratégies mieux adaptées aux besoins de la communauté artistique.

Le gouvernant s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec des professionnels des arts visuels, dont l'objectif était de promouvoir le dialogue et la réflexion sur les défis et les perspectives du secteur en Angola.

Filipe Zau a jugé ce débat important car il a permis un contact direct avec les artistes et la prise en compte de leurs préoccupations.

Il a expliqué que les contributions recueillies serviront de base à la définition de stratégies concertées entre l'État et les acteurs culturels.

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Parmi les principales préoccupations exprimées par les artistes figure l'état du siège de l'association qui les représente, situé dans le quartier historique de Luanda, qui est délabré et nécessite une rénovation.

Le ministre a assuré que l'Exécutif s'efforcera de trouver des solutions à ce problème, en tenant compte des autres priorités du secteur, notamment la restauration des lieux culturels et des musées.

À l'occasion, Filipe Zau a lancé un appel à une plus grande unité entre les artistes et a présenté le Répertoire des artistes angolais, une plateforme visant à promouvoir les créateurs nationaux et leurs oeuvres.

Le gouvernant a également annoncé la prochaine Expo-Culture, une initiative qui ambitionne d'élargir la diffusion des expressions culturelles du pays et d'approfondir le dialogue avec les acteurs du secteur.

De son côté, le président de l'UNAP, Rosário Matias, a qualifié la rencontre de productive, soulignant l'importance de la liberté d'expression et de la possibilité de présenter ses préoccupations, ainsi que celle du processus de consultation pour l'élaboration de politiques culturelles plus efficaces.

Il a insisté sur le fait que la réforme, la santé et la protection sociale des artistes figuraient également parmi les questions urgentes.

« Les années passent, la retraite arrive, la santé se détériore, et il est essentiel de disposer de mécanismes de soutien pour les artistes », a-t-il conclu.

Cette rencontre avec les artistes s'inscrivait dans le cadre de l'engagement de l'Exécutif à renforcer les arts visuels et à valoriser leurs professionnels, en créant un espace de dialogue et d'échange d'idées autour du développement durable du secteur artistique dans le pays.