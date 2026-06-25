Angola: Le pays forme plus de 43 000 professionnels pour renforcer la lutte contre la toxicomanie

Luanda - L'Angola a considérablement renforcé, ces dernières années, ses capacités de réponse aux enjeux de santé mentale et de toxicomanie, grâce à la formation de plus de 43 000 professionnels de santé et à la mise en oeuvre d'un programme prévoyant la formation d'environ 38 000 techniciens supplémentaires à travers le pays.

Cette information a été communiquée jeudi à Luanda par le secrétaire d'État chargé du secteur hospitalier, Leonardo Inocêncio, lors de l'ouverture du Symposium international sur la toxicomanie et autres comportements additifs dans les pays lusophones, organisé par l'Institut national de lutte contre la drogue (INALUD) à Luanda.

À cette occasion, le secrétaire a déclaré que la dépendance aux substances psycho-actives n'est plus seulement perçue comme une question de sécurité et de justice, mais qu'elle constitue un enjeu de santé publique de plus en plus important, nécessitant des réponses intégrées et multidisciplinaires.

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« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles substances psycho-actives, de nouvelles formes de consommation et de nouveaux comportements liés aux transformations sociales et technologiques rapides », a déclaré Leonardo Inocêncio, plaidant pour une approche axée sur la prévention, le traitement, le rétablissement et la réinsertion sociale.

Selon lui, ces sept dernières années, le pays a construit plus de 192 unités de santé, dont 175 relèvent des soins primaires, renforçant ainsi les capacités de promotion de la santé, de prévention des maladies, de diagnostic et de traitement au sein des communautés.

Leonardo Inocêncio a également souligné l'augmentation des effectifs du secteur de la santé, avec l'intégration de plus de 43 600 professionnels de différentes spécialités, parmi lesquels des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic et de thérapie, des psychologues et des travailleurs sociaux.

Le secrétaire d'État a également révélé qu'un programme national de formation est en cours, visant à spécialiser et à former environ 38 000 professionnels de la santé, avec un accent particulier sur la santé mentale et la prévention de la toxicomanie.

Concernant le symposium, il a déclaré qu'il offrait une occasion d'échange d'expériences, de partage de bonnes pratiques et de renforcement de la coopération entre les pays lusophones, afin de mettre en place des réponses plus efficaces dans la lutte contre les dépendances chimiques et autres comportements additifs.

Par ailleurs, la Directrice générale de l'INALUD, Ana Graça, a souligné que la rencontre se tenait à une date symbolique, précédant la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, célébrée le 26 juin à l'initiative des Nations Unies.

Elle a plaidé pour un renforcement de la coopération régionale et internationale face à un phénomène qu'elle considère comme mondial et de plus en plus complexe, appelant à une action concertée des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile.

Lors de cet événement, l'engagement de l'INALUD en faveur de programmes de sensibilisation destinés aux enfants et aux jeunes a également été mis en avant, notamment par l'organisation de concours de dessin et d'écriture sur les risques liés à la consommation de drogues, d'alcool et de tabac.

La rencontre se tient sous le thème « Défis persistants, nouvelles dynamiques et solutions innovantes pour la prévention, le traitement, le rétablissement et la réinsertion sociale » et rassemble des experts, des décideurs politiques et des représentants de pays lusophones afin de discuter des stratégies de lutte contre le phénomène des addictions.

Le Symposium international sur la dépendance chimique et autres comportements addictifs se déroule les 25 et 26 juin à Luanda et réunit des représentants gouvernementaux, des experts de la santé, des organisations internationales et des délégations de divers pays lusophones.