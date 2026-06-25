Angola: L'Association des patients atteints de vitiligo plaide pour une meilleure inclusion sociale

Luanda — La présidente de l'Association angolaise des patients atteints de vitiligo (AVA), Ana Cristina Cangombe, a plaidé ce jeudi à Luanda pour une meilleure inclusion sociale, le respect de la diversité et l'élimination définitive des préjugés envers les personnes atteintes de vitiligo en Angola.

Le vitiligo est une maladie de peau chronique, auto-immune et non contagieuse. Il se caractérise par la perte de la pigmentation naturelle de la peau, entraînant l'apparition de taches blanches.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée internationale du vitiligo, célébrée le 24 de ce mois, la présidente a appelé la société civile, les institutions publiques et privées, ainsi que les professionnels du secteur de la santé, à renforcer leur engagement en faveur de l'inclusion sociale de cette tranche de la population, afin de lutter contre les tabous et les préjugés.

Elle a exprimé la volonté d'étendre les actions de l'association visant à fournir un soutien psychologique et social aux personnes atteintes de vitiligo dans tout le pays.

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Il a déclaré que l'objectif est de décentraliser l'aide et de renforcer la lutte contre la discrimination envers les personnes atteintes de vitiligo.

« La mission principale de l'AVA est de démontrer à la société que cette maladie ne définit pas les capacités individuelles et ne saurait limiter les rêves des citoyens », a-t-il souligné.

Selon le responsable, le travail de l'AVA va bien au-delà de la simple sensibilisation du public. Il vise à restaurer l'estime de soi et à redonner espoir à des centaines de familles.

Il a assuré que l'association poursuivra ses efforts pour que chaque personne soit respectée, valorisée et ait accès au soutien nécessaire.

Il a insisté sur le fait que la lutte contre la stigmatisation demeure un défi quotidien, d'où la nécessité de se fixer des objectifs prioritaires, tels que le renforcement des partenariats stratégiques permettant une aide plus ciblée et intégrée aux communautés.

Fondée le 29 juin 2022, AVA est une organisation angolaise créée pour soutenir, accueillir et donner la parole aux personnes atteintes de vitiligo dans le pays. Le nom est un jeu de mots délibéré, remplaçant « vitiligo » par « vitilindo », afin de briser les tabous et de renforcer l'estime de soi des personnes atteintes, démontrant ainsi que l'absence de pigmentation de la peau ne définit en rien la beauté.

La Journée mondiale du vitiligo, célébrée le 25 juin, est une journée de sensibilisation internationale visant à lutter contre la stigmatisation sociale, à informer sur le fait que cette affection n'est pas contagieuse et à promouvoir l'empathie.