Angola: Viana - Un congrès met en lumière l'agrobusiness comme levier stratégique du développement local

Viana — La thématique de l'agrobusiness en tant que facteur déterminant du développement de Viana, englobant la production, la transformation et la commercialisation, a marqué jeudi l'ouverture des travaux du premier Congrès municipal de la production locale, organisé dans la municipalité de Viana.

Placée sous l'appellation Viana Business Awards 2026 (VBA), cette rencontre réunit des responsables gouvernementaux, des représentants des secteurs entrepreneurial et financier ainsi que de nombreux porteurs de projets et entrepreneurs.

Le programme prévoit également des débats consacrés à la réduction des importations ainsi qu'au thème « Hôtellerie et tourisme : le choix stratégique pour Viana », avec la participation d'hommes d'affaires angolais et étrangers.

À l'ouverture du congrès, le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur économique, Jorge Minguês, a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir un environnement des affaires attractif et compétitif. Il a notamment souligné l'importance de la simplification des procédures administratives afin de faciliter et d'encourager les investissements.

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Le congrès se veut une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la dynamisation de l'économie locale. Il rassemble jeunes entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques autour des opportunités de croissance et de développement durable offertes par la municipalité.

Cette initiative vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial de Viana à travers la formation, le partage d'expériences et la mise en relation directe entre les projets émergents et les marchés, contribuant ainsi à la diversification économique et à la création de valeur au niveau local.