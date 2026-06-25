Angola: Edições Novembro rend hommage à ses professionnels pour son 50e anniversaire

Luanda — Edições Novembro, E.P. a rendu hommage, ce mercredi à Luanda, aux professionnels - anciens comme actuels - ayant marqué l'histoire de l'institution, dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire.

Cet hommage, qui s'inscrit dans les événements marquant le cinquantenaire (qui sera célébré le 26 juin) a distingué des professionnels issus de divers domaines. Parmi les personnes honorées figurait Engrácia Francisco Bernardo, administratrice de l'Angop pour l'Administration et les Finances, récompensée en sa qualité d'ancienne employée administrative des Edições Novembro.

S'adressant à l'ANGOP, Mme Bernardo a qualifié l'initiative d'Edições Novembro de facteur stimulant pour la productivité du personnel actuel et de moyen de reconnaître ceux qui ont mis leur expertise au service de l'entreprise.

Elle a félicité l'entreprise, et tout particulièrement le président du Conseil d'administration, Drummond Jaime, pour cette initiative visant à honorer les employés s'étant distingués dans divers domaines, saluant ainsi les efforts qu'ils ont consacrés à l'unique quotidien du pays, appelé aussi Jornal de Angola.

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« Je considère cette cérémonie, au cours de laquelle des certificats de mérite sont décernés dans le cadre du 50e anniversaire de l'entreprise, comme une forme de reconnaissance morale pour le dévouement dont j'ai fait preuve durant mes années de service chez Edições Novembro », a-t-elle déclaré.

Engrácia Francisco Bernardo a également adressé un message à ses anciens collègues ainsi qu'au personnel actuel, soulignant l'importance de la discipline, du professionnalisme, de l'engagement, de l'humilité et du travail d'équipe.

À propos de l'administratrice honorée

Engrácia Francisco Bernardo a rejoint l'équipe d'Edições Novembro en 1988, où elle a travaillé dans divers domaines administratifs et exercé des fonctions liées aux ressources humaines, à la comptabilité, aux ventes, à la publicité et au contrôle des recettes.

Elle a par la suite été promue responsable du secteur financier, sous la tutelle de la direction financière.

En 2004, elle a été nommée directrice administrative et financière d'Edições Novembro et, en 2016, elle a assumé les fonctions d'administratrice non exécutive.

En 2017, elle a rejoint l'ANGOP en tant que directrice exécutive chargée de l'administration et des finances.

L'événement, qui a rassemblé des personnalités issues de divers secteurs de la société, a également été ponctué de prestations culturelles des artistes Ndaka Yo Wiñi et General Foge a Tempo.

L'histoire du "Jornal de Angola" est marquée par deux étapes clés. Ses origines remontent au journal "A Província de Angola", dont la première édition a été publiée le 16 août 1923.

Le nom "Jornal de Angola" a été adopté le 26 juin 1976, à la suite d'une visite historique du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, dans les locaux du journal -- lesquels appartiennent aujourd'hui à Edições Novembro.