Angola: Développement des marchés - Priorité à la deuxième journée du Conseil consultatif du MINDCOM

Luau — L'analyse et les discussions sur la restructuration de la chaîne commerciale et le développement des marchés seront ce jeudi, au coeur de la deuxième et dernière journée du sixième Conseil consultatif du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Conformément à l'ordre du jour de cette réunion, qui se tient depuis mercredi dans la municipalité de Luau, province de Moxico Leste, les participants analyseront également l'état actuel du commerce, de la logistique, de la production nationale et de la distribution.

Cette deuxième journée sera également consacrée aux discussions sur l'intégration régionale africaine, facteur déterminant pour l'expansion de l'industrie et du commerce, ainsi qu'à l'avancement du processus d'adhésion à la SADC.

Cet événement, placé sous le thème « Intégrer, produire et commercialiser : voies vers une croissance durable », vise à définir des stratégies pour stimuler la production nationale et promouvoir l'industrialisation de la chaîne de production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la première journée, les participants ont examiné et analysé les politiques publiques destinées à dynamiser le commerce et à renforcer la compétitivité du pays, en vue de la construction d'un Angola plus productif, intégré et durable.

Des stratégies visant à positionner le commerce et l'industrie comme des secteurs essentiels au renforcement et à la diversification de l'économie nationale ont également été analysées.

Les solutions pour revitaliser le Corridor de Lobito, axe majeur d'intégration du commerce régional et international, le potentiel socio-économique de Moxico Leste en matière d'investissement, la politique industrielle et son impact sur la croissance du PIB hors pétrole ont également dominé les débats de la première journée.

Les participants ont également abordé les défis liés au développement de pôles et de parcs industriels, la logistique intégrée comme facteur de compétitivité de la production nationale, ainsi que l'intégration régionale africaine comme facteur déterminant pour l'expansion de l'industrie et du commerce.

Ces travaux sont pilotés par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui de Oliveira.