Angola: Plus de cent morts dans des accidents de la route à Cabinda

Cabinda — Cent cinq personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route survenus dans la province de Cabinda de juin de l'année dernière à ce jour, a annoncé mercredi le commandement local de la Police nationale.

Ces données ont été présentées par le porte-parole de l'institution, le commissaire Marcos Coxito, lors d'une table ronde organisée par la délégation du ministère de l'Intérieur, à l'occasion du 47e anniversaire de la police nationale, célébré le 22.

Lors de cette rencontre, il a souligné que le nombre de décès avait augmenté de 20 par rapport à la même période (2024/2025).

Au total, a-t-il poursuivi, 683 accidents ont été recensés, faisant 766 blessés et engendrant des dégâts matériels estimés à plus de 80 millions de kwanzas.

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Marcos Coxito a assuré que la police nationale poursuivrait ses campagnes de sensibilisation le long des routes, aux abords des écoles, des marchés, des églises et dans les autres lieux publics afin de réduire le nombre d'accidents dans la région.

Il a exhorté les associations de taxis et de mototaxis à collaborer plus étroitement avec leurs membres afin d'influencer positivement leur comportement sur la voie publique.

À son tour, le secrétaire provincial aux Transports et à la Mobilité urbaine, António Custódio, a assuré que son ministère travaillait en étroite collaboration avec ces associations, notamment en matière de formation relative au Code de la route.

Le sociologue Sevo Agostinho a plaidé pour un renforcement de l'éducation civique et morale afin de lutter contre l'imprudence de nombreux conducteurs sur la voie publique.

« Les conducteurs doivent prendre conscience de l'importance du respect du Code de la route brésilien afin de ne pas mettre en danger leur vie et celle des autres », a-t-il déclaré.

La table ronde sur les défis rencontrés par les organes de sécurité publique en matière de réduction des accidents de la route a clôturé les activités organisées par la corporation pour commémorer le 47e anniversaire du ministère de l'Intérieur (MININT), célébré le 22 de ce mois.