Angola: Un chasseur tué par une antilope à Uíge

Uíge — Un chasseur de 60 ans est décédé ce week-end dans la municipalité de Dange-Quitexe, province d'Uíge, après avoir été attaqué par une antilope, a appris l'ANGOP.

La tragédie s'est produite dans le village de Zonda, situé à 35 kilomètres du chef-lieu de la municipalité de Dange-Quitexe, après que le chasseur a trouvé l'animal pris au piège dans l'un de ses pièges et, en s'approchant de l'antilope (blessée et furieuse), elle s'est libérée et l'a attaqué. L'attaque a provoqué de graves blessures, entraînant la mort immédiate du chasseur. Selon Augusto Daniel, le neveu de la victime, témoin de la scène, l'antilope était prise au piège, mais après la rupture de la corde, elle a attaqué le chasseur.