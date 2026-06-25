Angola: L'ambassadeur angolais rend hommage à l'ancien président timorais

24 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Timor-Leste, José Andrade de Lemos, a rendu hommage mardi à Dili à l'ancien président timorais Francisco Guterres « Lú-Olo », décédé dimanche dernier à l'âge de 71 ans.

Lors des cérémonies funèbres organisées à la résidence officielle de l'ancien chef d'État, à Dili, le diplomate angolais a présenté ses condoléances à la famille endeuillée, au Gouvernement du Timor-Leste ainsi qu'à la FRETILIN, parti dirigé par Francisco Guterres « Lú-Olo » jusqu'à son décès. La cérémonie a réuni de hautes personnalités de l'État timorais, des membres de l'Exécutif ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité dans le pays.

Francisco Guterres « Lú-Olo » avait intégré les Forces armées de libération nationale du Timor-Leste (FALINTIL) durant la lutte pour l'indépendance. Après la restauration de la souveraineté nationale, il a occupé les fonctions de président du Parlement national, puis de président de la République entre 2017 et 2022. À la suite de son décès, le Gouvernement timorais a décrété sept jours de deuil national. Les funérailles sont prévues le 26 juin au Jardin des héros et martyrs de la patrie, à Metinaro, en périphérie de Dili.

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