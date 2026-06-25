Angola: Adão de Almeida plaide pour l'éthique comme pilier du débat parlementaire

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a affirmé ce mercredi à Luanda que l'éthique, la liberté et l'excellence constituent les trois piliers fondamentaux du renforcement du débat parlementaire ainsi que de la démocratie angolaise, plaidant pour une culture politique fondée sur le respect, la tolérance et la dignité institutionnelle.

S'exprimant à l'ouverture du colloque consacré à « l'Éthique et l'Excellence dans le débat parlementaire », le chef du Parlement a estimé que cette initiative s'inscrit dans un contexte international marqué par la montée des discours de l'intolérance et par les défis auxquels sont confrontées les démocraties contemporaines. Selon lui, cette rencontre constitue une réaffirmation de l'engagement de l'Assemblée nationale en faveur des valeurs démocratiques, de la dignité des institutions et de la qualité du débat politique.

Dans son intervention, il a mis en exergue trois idées maîtresses devant orienter l'action parlementaire : l'éthique, la liberté et l'excellence. S'agissant de l'éthique, il l'a comparée à un feu de signalisation régulant le comportement des députés, rappelant que, si ces derniers disposent du droit de défendre leurs positions politiques, ils ont également le devoir de respecter leurs pairs et de préserver la dignité de l'institution.

« L'idéal démocratique n'est atteignable que lorsqu'un équilibre est trouvé entre la liberté et ses limites », a-t-il déclaré. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que la Constitution de la République d'Angola, le Statut des députés ainsi que le Code d'éthique et de déontologie parlementaire établissent des devoirs précis de civilité, de respect institutionnel et d'adhésion aux valeurs républicaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce titre, il a souligné que l'exercice du mandat parlementaire exige retenue, sens des responsabilités et conscience permanente de l'intérêt général. Concernant la liberté, Adão de Almeida a soutenu qu'elle constitue l'une des valeurs fondatrices de la République et trouve son expression pleine dans le pluralisme politique représenté au sein de l'Assemblée nationale. Il a toutefois précisé que cette liberté ne saurait être absolue et doit coexister avec d'autres valeurs constitutionnelles afin de garantir l'équilibre démocratique.

« Le débat démocratique impose équilibre, mesure et capacité d'autolimitation », a-t-il indiqué, mettant en garde contre les risques de l'extrémisme et de l'intolérance politique. Il a en outre ajouté que le respect de l'adversaire politique constitue une exigence démocratique et une condition essentielle à la construction de consensus au service de l'intérêt national. La troisième dimension évoquée est celle de l'excellence, entendue comme un engagement permanent en faveur de la qualité du travail parlementaire et du comportement de ses membres.

Dans cette perspective, il a invité les députés à cultiver la tolérance, le dialogue et l'acceptation de la différence, soulignant qu'il est possible de diverger sans hostilité et de défendre ses convictions sans porter atteinte à la dignité d'autrui. « En démocratie, l'adversaire n'est jamais un ennemi. Il est un interlocuteur légitime dans le processus de construction de l'intérêt national », a-t-il martelé. Le responsable a reconnu les progrès accomplis par l'Assemblée nationale au fil des années, y compris dans des contextes particulièrement difficiles de l'histoire du pays, tout en estimant nécessaire de renforcer davantage la culture du débat respectueux et constructif.

Pour Adão de Almeida, la démocratie constitue un processus d'amélioration continue, raison pour laquelle ce colloque doit contribuer à consolider les acquis et à inspirer de nouvelles avancées dans la pratique parlementaire.

Enfin, il a exprimé l'espoir que les débats permettront de dégager des conclusions utiles au renforcement de la coexistence démocratique en Angola, faisant de l'Assemblée nationale un exemple de liberté, de responsabilité et de respect mutuel. Le colloque réunit des députés, des universitaires et des experts afin de réfléchir aux défis éthiques liés à l'exercice du mandat parlementaire ainsi qu'aux bonnes pratiques internationales en matière de culture démocratique.