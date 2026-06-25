Afrique: Aliko Dangote attendu au Forum des fonds souverains africains à Luanda

Luanda — Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, figure parmi les principaux intervenants de la 5e Assemblée annuelle de l'African Sovereign Investors Forum (ASIF), prévue du 5 au 7 juillet prochain à Luanda, selon les organisateurs.

Il s'agira de sa deuxième visite officielle en Angola, après son déplacement du 26 novembre 2024, au cours duquel il avait été reçu en audience par le Président de la République, João Lourenço.

À l'issue de cette rencontre, l'homme d'affaires avait exprimé sa volonté d'investir dans des secteurs stratégiques de l'économie angolaise, notamment le pétrole et le gaz, l'agriculture et l'industrie manufacturière, y compris la production de sucre et de ciment, ainsi que la coopération autour du projet de raffinerie de Lobito.

Il avait également souligné son intérêt pour le développement de partenariats commerciaux et l'exploitation d'opportunités liées, en particulier, au gaz non valorisé.

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Selon les estimations de Forbes, la fortune de l'homme d'affaires âgé de 69 ans s'élève à environ 31,6 milliards de dollars américains, tandis que l'indice Bloomberg Billionaires l'évalue à 35,6 milliards de dollars, faisant de lui la première fortune du continent africain.

Fondateur du conglomérat Dangote Group, il a bâti sa richesse initialement dans le négoce et la distribution de produits de base tels que le riz, le sucre, le sel et la farine, avant de créer en 1977 son groupe à partir d'un prêt familial.

Au fil des décennies, il a diversifié ses investissements vers des secteurs industriels stratégiques, notamment le ciment, les engrais et le raffinage pétrolier.

Aujourd'hui président-directeur général de Dangote Industries Limited, il dirige l'un des plus grands conglomérats industriels d'Afrique de l'Ouest, symbole de son approche axée sur les secteurs clés de la croissance économique du continent.