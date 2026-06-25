Afrique: Les sélections africaines commencent à arriver à Luanda dès samedi

Luanda — Les équipes nationales masculines africaines de basket-ball engagées dans la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, prévue à Doha (Qatar), commenceront à arriver à Luanda à partir de samedi.

La capitale angolaise accueillera, du 2 au 5 juillet, cette phase qualificative réunissant huit sélections au total, réparties en deux groupes de quatre. La compétition se déroulera au pavillon polyvalent de Kilamba.

L'information a été confirmée mercredi lors d'une conférence de presse tenue au complexe sportif du Kilamba par le président de la commission organisatrice, Moniz Silva. Celui-ci a précisé que les huit équipes participantes, dont celle de l'Angola, seront hébergées dans deux hôtels situés dans la zone de Talatona.

Concernant le calendrier, Moniz Silva a indiqué que tous les matches de l'équipe angolaise, dans le groupe D, se disputeront à 19h00 face à l'Ouganda le 2 juillet, à l'Égypte le 4 juillet et au Mali le 5 juillet, les rencontres débutant chaque jour à partir de 10h00.

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Sur le plan organisationnel, il a assuré que toutes les conditions sont réunies, tout en précisant que les derniers ajustements techniques sont en cours, notamment les tests des systèmes d'affichage électronique, afin d'éviter les défaillances déjà observées lors de l'Afrobasket organisé en Angola en août 2025.

De son côté, le coordinateur technique de l'événement, Tony Sofrimento, a annoncé la présence de 16 arbitres de différentes nationalités, parmi lesquels l'Angolais Cláudio Eiuba.

Dans le groupe D, l'Angola occupe la deuxième place avec cinq points, derrière le Mali, leader avec six points. L'Égypte est troisième avec quatre points, tandis que l'Ouganda ferme la marche avec trois points.

Dans le groupe C, la Guinée est en tête avec six points, suivie de la Tunisie avec cinq, du Nigeria avec quatre et du Rwanda en dernière position.

Cette dernière fenêtre de la première phase de qualification s'inscrit dans un système en quatre étapes. Les trois meilleures équipes de chaque groupe accéderont à la deuxième phase, composée de deux fenêtres et de deux groupes de six équipes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que le meilleur troisième, décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde.

L'Angola vise une dixième participation mondiale, après celles de 1986, 1990, 1994, 2002, 2006, 2010, 2014, 2019 et 2023.