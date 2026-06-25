Angola: Un gestionnaire écologique réclame un budget de 100 millions de kwanzas pour la protection de la faune sauvage

Icolo e Bengo — Le directeur de l'Institut national de la biodiversité, Miguel Xavier, a annoncé mercredi dans la province d'Icolo e Bengo avoir besoin de 100 millions de kwanzas par an pour la protection de la faune sauvage dans le parc national de Quiçama.

Il a lancé cet appel aux députés de la 10e Commission des droits de l'homme, de la citoyenneté et de l'environnement lors d'une visite d'information dans le parc, précisant que les 500 000 kwanzas qu'ils reçoivent annuellement, de manière irrégulière, sont insuffisants pour couvrir les besoins.

« Nous recevons des fonds du budget de l'État, mais ils sont insuffisants pour faire face aux différentes situations opérationnelles et pour concrétiser la vision de l'État en matière de développement de l'écotourisme dans le parc de Quiçama », a-t-il souligné.

Il a expliqué qu'ils gèrent actuellement plusieurs animaux liés au projet "Arca de Noé", originaires de différentes religions d'Afrique australe, tels que des éléphants (pachydermes), des gungas (antilopes africaines), des olongos, des gnous, des pacas, des zèbres, ainsi que des lamantins, mammifères aquatiques menacés vivant dans le fleuve Kwanza.

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Pour assurer la sécurité du parc, a-t-il précisé, ils emploient 90 gardes et en auraient besoin d'au moins 300 de plus compte tenu de sa superficie.

Concernant le braconnage, il a souligné qu'ils sensibilisent les membres de la communauté afin qu'ils signalent les personnes qui s'y adonnent, une pratique jugée néfaste.

Il a annoncé qu'un appel d'offres pour des concessions touristiques au sein du parc sera bientôt lancé, dans le but de faire évoluer les pratiques locales.

Le président de la 10e Commission des députés de l'Assemblée nationale, Virgílio Tyova, a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre d'un programme de travail visant à évaluer le fonctionnement, les défis et les difficultés rencontrés par la réserve animalière.

Il a rapporté avoir observé diverses espèces animales dispersées sur l'ensemble du territoire et a plaidé pour un meilleur contrôle de l'occupation des terres par les citoyens.

Le parc national de Quiçama est une réserve environnementale située dans la municipalité de Quiçama, province d'Icolo e Bengo. Créé en 1957, il couvre une superficie de 9 600 km².

Il est bordé au nord par le puissant fleuve Kwanza, depuis la ville historique de Muxima jusqu'à son embouchure dans l'océan Atlantique ; au sud par le fleuve Longa, depuis la route Mumbondo-Capolo jusqu'à son embouchure ; et à l'ouest par la côte atlantique, qui comprend environ 120 km de plages entre les embouchures des fleuves Kwanza et Longa. et à l'est par une route reliant directement les localités de Muxima, Demba-Chio, Mumbondo et Capolo au fleuve Longa.