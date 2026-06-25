Angola: Le pays Cables assure une technologie de traitement pour les modèles d'intelligence artificielle

Luanda — L'ingénieur logiciel d'Angola Cables, António João, a indiqué mercredi que la solution technologique innovante GO4AI permettra de réduire la pression croissante sur les capacités de calcul nécessaires au développement et à l'exécution des modèles d'intelligence artificielle (IA) dans le pays.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, il a souligné que cette plateforme, développée par Angola Cables, constitue une première en Angola dans le modèle de GPU à la demande, répondant aux besoins en puissance de calcul des projets d'IA sans exiger des entreprises l'acquisition de matériel propre. Selon le responsable, la solution GO4AI vise à démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle en Angola et sur d'autres marchés, en proposant des GPU à la demande pour l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA.

Il a expliqué que la plateforme propose un marché de jetons pour l'utilisation de modèles d'IA, ainsi qu'un accès à des modèles fournis par des entreprises telles qu'OpenAI, Google et Anthropic, avec la possibilité de paiement en monnaie locale, le kwanza. À cet égard, il a souligné que le paiement en kwanza permet d'éviter les difficultés liées aux cartes internationales, tout en offrant des coûts inférieurs à ceux de certains fournisseurs internationaux, ainsi que la possibilité de louer des infrastructures avancées sans investissements initiaux importants.

Il a précisé que certains serveurs coûtent en moyenne environ 2,5 dollars de l'heure, tandis que l'utilisation de la plateforme en Angola revient à 1,8 dollar, soit une différence estimée entre 1 000 et 1 500 kwanzas. L'ingénieur a rappelé que les GPU (unités de traitement graphique) sont des processeurs spécialisés conçus pour effectuer des calculs mathématiques complexes et initialement destinés au traitement graphique et aux jeux vidéo, mais devenus essentiels pour l'IA en raison de leur capacité de calcul parallèle élevée.

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Il a ajouté que GO4AI se présente comme une infrastructure d'IA permettant aux entreprises et institutions d'accéder à une forte capacité de calcul, de payer en monnaie locale et de mieux contrôler leurs données, sans acquisition de matériel propre. Le projet vise ainsi à lever l'un des principaux obstacles rencontrés par les organisations angolaises souhaitant développer des solutions d'intelligence artificielle, à savoir les limitations en matière de puissance de calcul.

Selon la même source, la plateforme permet d'accéder à des serveurs à haute performance capables d'exécuter des modèles dépassant 400 milliards de paramètres, sans nécessiter l'achat d'équipements dédiés. À travers cette initiative, Angola Cables ambitionne d'accélérer l'adoption de l'IA dans des secteurs tels que la banque, les télécommunications, l'administration publique et l'industrie, contribuant ainsi à la transformation numérique et au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale.

GO4AI est conçue pour démocratiser l'accès aux ressources informatiques avancées et accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises et institutions, en Angola comme dans la région.