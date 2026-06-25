Angola: Le Gouvernorat de Huíla met à disposition un terrain de camping à Tundavala

Lubango — Le Gouvernorat provincial de Huíla a répondu à l'une des principales préoccupations des touristes étrangers en aménageant un espace de camping dans la zone touristique de Tundavala.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des actions visant à valoriser le potentiel touristique de la province et à créer un espace où les touristes étrangers, notamment en caravane, peuvent camper en toute sécurité, ce qui constituait leur principale source de mécontentement. S'adressant à la presse cette semaine, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, a souligné que cette initiative fait partie d'une stratégie de promotion du tourisme et de création d'infrastructures pour faciliter l'accueil des visiteurs et renforcer l'attractivité des principales destinations touristiques de la région.

Selon le gouverneur, la mise à disposition de cet espace stimulera l'investissement privé dans la région et garantira la mise en oeuvre d'un projet structuré, respectueux des réglementations d'urbanisme, du développement durable et de la protection des ressources naturelles. Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de diversification économique de la province, axés sur l'exploitation durable de son potentiel naturel et touristique.

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Il souligne que Tundavala demeure l'un des principaux attraits touristiques de Huíla, attirant des visiteurs nationaux et internationaux tout au long de l'année. L'espace mis à disposition vise donc à répondre au besoin d'améliorer l'offre d'hébergement et de loisirs dans la région, notamment pour les touristes en quête de nature, en insistant sur le rôle fondamental de l'investissement privé pour accélérer la mise en place d'infrastructures touristiques de qualité.

Il a insisté sur la nécessité que les projets soient présentés dans le strict respect des réglementations environnementales et d'urbanisme. Dans la même zone de Tundavala, un camping existe déjà, actuellement hors service, car il a été construit dans une zone écologiquement sensible, à proximité de la station de captage d'eau, ce qui soulève des inquiétudes quant à la circulation des personnes et au risque de contamination des sources d'eau.

Selon le gouverneur, le choix de Tundavala s'explique par la nécessité d'équilibrer l'occupation touristique du territoire, en évitant de surcharger des zones déjà aménagées, comme Senhora do Monte, qui fonctionne déjà comme un complexe touristique bien établi et ne dispose pas d'espace disponible pour l'installation d'un camping.