Ile Maurice: Pluies, rafales et mer agitée au programme ce jeudi

Après un début de journée globalement ensoleillé, le temps deviendra graduellement mi-couvert à nuageux ce jeudi avec des pluies intermittentes, principalement dans l'est, le sud et sur le plateau central. Les averses devraient se poursuivre durant la nuit et pourraient être localement modérées, accompagnées d'orages isolés.

Les températures oscilleront entre 20 et 23 °C sur les hauteurs et entre 25 et 28 °C sur le littoral durant la journée. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h dans les zones exposées.

La mer restera forte au-delà des récifs avec des houles de 3,5 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons sont déconseillées. Des poches de brouillard pourraient également réduire la visibilité dans certaines régions au cours de la nuit.