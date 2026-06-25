Afrique: La mission angolaise en Éthiopie déplore le décès de Carlos Sardinha Dias

22 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Addis-Abeba — L'ambassade d'Angola en Éthiopie, ainsi que la représentation permanente auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA), a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l'ambassadeur Carlos Cruz de Lemos Sardinha Dias, survenu dimanche des suites de maladie.

Dans un message de condoléances, la mission diplomatique angolaise a estimé que cette disparition constitue une perte significative pour la diplomatie du pays.

Le document met en avant le parcours professionnel du diplomate, marqué par des responsabilités au sein de plusieurs structures centrales du ministère des Relations extérieures (MIREX), ainsi que par des missions diplomatiques à Singapour et aux Émirats arabes unis, et plus récemment à Cuba, où il occupait les fonctions d'ambassadeur.

La mission rappelle également sa contribution au renforcement des relations de coopération entre l'Angola et plusieurs pays, ainsi que ses qualités humaines, notamment la simplicité, l'esprit de camaraderie et la loyauté institutionnelle.

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Dans le même message, l'ambassade d'Angola en Éthiopie, la représentation auprès de l'UA et de l'UNECA, ainsi que la communauté angolaise résidant dans le pays, ont adressé leurs condoléances à la famille endeuillée, au ministère des Relations extérieures et aux fonctionnaires de l'ambassade d'Angola à Cuba.

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