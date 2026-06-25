Afrique: Endettement - La Côte d'Ivoire classée pays à faible risque

Les nouvelles sont bonnes pour le gouvernement ivoirien. Le Fonds monétaire international, Fmi, vient de boucler sa 6e et dernière revue du Programme économique et financier avec le pays.

Verdict, la Côte d'Ivoire passe du rang de pays à risque modéré (depuis plus d'une décennie) d'endettement à la catégorie de pays à faible risque d'endettement. Devenant le seul pays subsaharien à réaliser cette performance. L'information a été livrée cette nuit par l'institution internationale.

Du coup, la Côte d'Ivoire va bénéficier des derniers décaissements dans le cadre de ce programme, à hauteur de 484 milliards de Fcfa.

Selon le ministre de l'économie, des fînances et du budget, Adama Coulibaly, ce reclassement favorable est le fruit d'une gestion rigoureuse de la dette ivoirienne, de la rigueur budgétaire et de l'amélioration des recettes.

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Cette robustesse de l'économie ivoirienne lui confère une résilience avérée face aux chocs extérieurs.

Le reclassement de la Cote d'Ivoire est un indicateur positif, au moment où le pays est à la mobilisation des fonds pour son Plan national de développement, Pnd 2026-2030, de plus de 114 000 milliards de Fcfa. De quoi convaincre les bailleurs de fonds, investisseurs et partenaires techniques et financiers sur la qualité de la signature du pays.