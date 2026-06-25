Cote d'Ivoire: Sarrahn Teinin Ouattara (Dg de l'Anaged) - « 90 % des stocks de déchets ont été résorbés... »

Sarrahn Teinin Ouattara est déterminée à débarrasser Abidjan des ordures. Une semaine après sa visite de terrain pour s'assurer de l'enlèvement des ordures ménagères qui ont récemment provoqué des désagréments dans le District d'Abidjan, la Directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), est encore à pied d'oeuvre. Hier, elle est passée vérifier encore l'ensemble des sites critiques concernés par l'opération spéciale de collecte des déchets. Cette visite de terrain lui a permis d'apprécier la situation avec les opérateurs désignés. Un parcours qu'elle juge satisfaisant d'autant plus que « 90 % des stocks de déchets ont été résorbés ».

L'opération a débuté à 14 heures par le carrefour du marché des Deux-Plateaux, à Cocody. À cet endroit, juste quelques ordures ménagères dans le coffre installé pour les recueillir. Puisque les agents sont passés plus tôt dans la matinée pour le ramassage. Satisfaction également au quartier Anador de la commune d'Abobo. La zone affiche un meilleur visage que les semaines précédentes. Parce que les tas d'ordures ont été enlevés.

À Yopougon Siporex, les camions de ramassage sont à l'oeuvre. Sarrhan Ouattara se félicite du travail abattu. « Vous pouvez constater avec moi que les opérateurs sont en plein travail pour évacuer complètement tout ce site, qui est un point de repli pour la commune de Yopougon...Ce site est désengorgé. Tout est fait pour évacuer les ordures vers le Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet) de Kossihouen, qui est à 45 kilomètres », a-t-elle rappelé.

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Le constat est le même du quartier Biafra à Treichville à Vridi Canal à Port Bouet en passant par l'Artci à Marcory et Koumassi 32. Tous ces endroits ont été traités. La directrice a fait savoir que la consigne a été donnée à tous les opérateurs de maintenir le cap. « Tous doivent redoubler d'efforts. Il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes en train de désengorger, certes, mais les ordures continueront d'être produites. Donc, il faut continuer sur cette cadence », a-t-elle lancé.

Elle a toutefois rappelé que sa structure avait déjà passé la barre des 8 000 tonnes d'ordures reçues au niveau du Centre d'enfouissement et de valorisation technique dans la nuit du 13 au 14 juin. « Il y a trois jours, nous avons passé carrément la barre des 9 000 tonnes. Il y a 48 heures, nous étions à 9 500 tonnes » a-t-elle révélé, afin de montrer que le désengagement d'Abidjan se déroule très bien. Sarrahn Tenin Ouattara n'a pas manqué d'inviter les populations à une bonne collaboration, en facilitant la tâche aux opérateurs à travers des gestes écocitoyens, notamment en sortant les ordures aux horaires indiqués pour le passage des camions de ramassage.