Afrique: Crédibilité financière - La Côte d'Ivoire reclassée parmi les pays à faible risque de surendettement

La Côte d'Ivoire vient d'enregistrer l'une des plus importantes reconnaissances de sa gestion macroéconomique de ces dernières années. Dans un communiqué publié le 24 juin 2026, le ministère de l'Économie, des finances et du budget annonce que le pays a conclu avec succès son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (Fmi) et accède désormais au statut de pays à « faible » risque de surendettement.

« La République de Côte d'Ivoire franchit une étape majeure dans le renforcement de sa crédibilité financière internationale avec la conclusion réussie de son programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (Fmi) », souligne le communiqué officiel.

Cette avancée intervient à l'issue de la sixième et dernière revue du programme, au terme de laquelle l'ensemble des objectifs fixés a été atteint. Selon les autorités ivoiriennes, cette performance confirme la robustesse de la trajectoire macroéconomique et budgétaire du pays ainsi que l'efficacité des réformes engagées ces dernières années.

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L'Analyse de viabilité de la dette (Avd), réalisée conjointement par le Fmi et la Banque mondiale, classe désormais la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays à faible risque de surendettement, aussi bien pour la dette publique extérieure que pour la dette publique totale. Le communiqué précise que le pays est aujourd'hui « le seul pays d'Afrique subsaharienne à accéder à cette catégorie ».

Cette reclassification repose sur plusieurs facteurs, notamment l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et institutionnels, le renforcement de la capacité d'endettement, une gestion proactive et innovante de la dette publique ainsi qu'une mobilisation accrue des recettes fiscales. Les efforts de consolidation budgétaire menés par le gouvernement ont également contribué à cette performance.

Pour les institutions de Bretton Woods, cette évolution marque une rupture avec plus d'une décennie de classement dans la catégorie de risque « modéré », observée depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Ppte) en 2012. Le passage au statut de risque « faible » traduit l'absence de dépassement des seuils de viabilité de la dette.

Il témoigne également d'une plus grande résilience des finances publiques face aux chocs extérieurs, d'une discipline budgétaire renforcée et d'une amélioration continue des fondamentaux économiques. Pour le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, cette reclassification « confirme la résilience des finances publiques et marque une étape importante dans la consolidation de la crédibilité économique de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale ».

Cette reconnaissance constitue un signal fort à l'endroit des investisseurs et partenaires au développement. Elle renforce la confiance dans l'économie ivoirienne et ouvre de nouvelles perspectives pour le financement du développement dans le cadre de l'ambition de croissance portée par les autorités.