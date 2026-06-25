Cote d'Ivoire: Sécurité routière - L'OSER se dote d'un autobus-école pour mieux former les conducteurs professionnels

L'Office de Sécurité routière (OSER) a réceptionné, le mercredi 24 juin 2026 à Abidjan, un autobus de 52 places destiné à la formation pratique des conducteurs professionnels, un équipement qui permettra d'améliorer les compétences des chauffeurs de véhicules de transport en commun et de contribuer à la réduction des accidents de la route.

Lors de la cérémonie de remise, le directeur de l'OSER, Étienne Kouakou, a expliqué que ce nouvel autobus répond à un besoin réel de perfectionnement des conducteurs professionnels.

Selon lui, les insuffisances constatées dans la maîtrise pratique de ce type de véhicule justifient pleinement cette acquisition, qui servira à renforcer les sessions de formation et les actions de sensibilisation à la sécurité routière.

Représentant le ministre des Transports, le Dr Ambroise Mousso, par ailleurs président du Conseil de gestion de l'OSER, a salué la mise à disposition de cet autocar qu'il a qualifié d'outil stratégique et pédagogique. À ses yeux, cet investissement contribuera à former des conducteurs davantage qualifiés, avec pour objectif final de rendre les routes ivoiriennes plus sûres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également rappelé les résultats déjà obtenus grâce au programme de formation des conducteurs professionnels.

Entre mai et novembre 2024, 316 chauffeurs ont bénéficié d'une formation spécialisée, dépassant ainsi l'objectif initial fixé à 304 participants.

Une performance qui témoigne de l'intérêt croissant des acteurs du secteur pour le renforcement des compétences en matière de conduite professionnelle.

À travers ce don, le constructeur Scania réaffirme son engagement en faveur du développement durable des compétences dans le secteur des transports. Son directeur général, Michaël Berthelot, a indiqué que cette remise dépasse le simple cadre d'un appui matériel.

« Ce geste symbolise plus qu'un simple équipement. Il reflète notre engagement commun à développer des capacités durables et des partenariats institutionnels solides », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie, Cyprien Ellot Ouompie, représentant le directeur général de l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), a, pour sa part, salué une initiative qui participe à la modernisation du système de transport et au renforcement de la sécurité des usagers de la route.

Avec l'acquisition de cet autobus-école, l'OSER dispose désormais d'un outil adapté pour offrir une formation pratique de qualité aux conducteurs professionnels.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention des accidents de la circulation et de professionnalisation des acteurs du transport routier, au bénéfice de l'ensemble des usagers des routes ivoiriennes.