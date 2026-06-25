Cote d'Ivoire: Sécurité à Cocody - Le maire Jean-Marc Yacé renforce les capacités de la Police avec un véhicule 4x4

Le Député-Maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, poursuit son engagement en faveur de la sécurité des populations.

Le mercredi 24 juin 2026, il a procédé à la remise officielle d'un véhicule de type 4x4 au Commissariat de police du 35e arrondissement de Cocody, en présence de plusieurs conseillers municipaux et des autorités administratives et sécuritaires.

Cette dotation s'inscrit dans la politique de soutien du Conseil municipal aux Forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre d'accomplir plus efficacement leur mission de protection des personnes et des biens.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le premier magistrat de la commune a indiqué que ce don traduit la volonté de la municipalité d'accompagner les forces de sécurité dans leurs efforts quotidiens pour garantir la tranquillité des populations et préserver la paix sociale à Cocody.

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La cérémonie s'est déroulée en présence du Préfet de Police, Allali Kouassi, qui a officiellement réceptionné le véhicule avant de remettre symboliquement les clés à la cheffe de service du Commissariat de police du 35e arrondissement.

Au nom de la hiérarchie policière, le Préfet de Police a exprimé sa profonde gratitude au Député-Maire Jean-Marc Yacé pour ce geste qu'il a qualifié de hautement significatif. Il a salué un appui qui vient renforcer les moyens opérationnels des forces de l'ordre et s'inscrit dans la continuité des nombreuses actions déjà entreprises par l'élu municipal en faveur de la sécurité dans la commune.

Selon lui, cette nouvelle dotation contribuera à améliorer la mobilité des équipes de police, à accroître leur réactivité sur le terrain et à renforcer la protection des habitants de Cocody.

À travers cette initiative, le Conseil municipal de Cocody réaffirme sa détermination à entretenir une collaboration étroite avec les Forces de défense et de sécurité. Une synergie qui témoigne de la volonté des autorités communales de faire de la sécurité un levier essentiel du développement local et d'offrir aux populations un cadre de vie toujours plus serein.