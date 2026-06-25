Cote d'Ivoire: Diplomatie - Les nouveaux diplomates invités à devenir « des ambassadeurs du développement »

Accueillis officiellement au ministère des Affaires étrangères, les nouveaux diplomates ont été exhortés à incarner l'excellence, l'intégrité et l'engagement au service du rayonnement de la Côte d'Ivoire.

La diplomatie ivoirienne se renforce avec l'arrivée d'une nouvelle génération de 19 cadres appelés à porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Les promotions 2024-2025 de l'École nationale d'administration (Ena), notamment les 58e et 59e promotions, ainsi que des diplomates intégrés dans le corps diplomatique au cours de la même période, ont été officiellement accueillis le mercredi 24 juin 2026 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, au Plateau.

Placée sous le parrainage du directeur de cabinet du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale , Dr Nahoua Yéo, cette cérémonie a été l'occasion de rappeler aux nouveaux diplomates les exigences d'une carrière au service de l'État.

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Face à un contexte international marqué par des défis sanitaires, économiques, sécuritaires, climatiques et géopolitiques de plus en plus complexes, le parrain a insisté sur le rôle stratégique de la diplomatie dans la promotion des intérêts nationaux et le renforcement de la coopération internationale. « Soyez des ambassadeurs du développement de la Côte d'Ivoire », a-t-il lancé à ses filleuls.

Avant d'ajouter : « Chaque ambassade, chaque consulat, chaque diplomate en poste doit être un acteur de la transformation de notre pays. Vous êtes désormais des ambassadeurs du développement de la Côte d'Ivoire ».

Pour le directeur de cabinet, la diplomatie moderne ne peut plus se limiter à la représentation protocolaire. Elle doit être un instrument d'influence, de développement et de conquête économique. « Dans un monde en mutation, le diplomate ivoirien doit anticiper, innover et s'adapter pour défendre efficacement les intérêts de la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

Dr Nahoua Yéo a également partagé avec ses filleuls les valeurs qui doivent guider leur parcours professionnel : la formation permanente, l'intégrité, la patience ainsi que le respect de l'éthique et de la déontologie. « L'intégrité est la première richesse du diplomate. Sans elle, aucun talent, aucune compétence ne peut durablement servir l'État », a-t-il insisté. Selon lui, les réformes engagées sous le leadership du gouvernement visent à moderniser l'appareil diplomatique et à renforcer la qualité des ressources humaines.

« Le ministère des Affaires étrangères doit être vigoureux dans son organisation, efficace dans son action et ambitieux dans sa vision afin de contribuer davantage à la construction de la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

Le président de l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire (Udc-CI), Marc-Antoine Grah Déré, a pour son part rappelé que la diplomatie va bien au-delà des apparences. « Être diplomate, ce n'est pas seulement porter un titre. C'est accepter une mission permanente au service de la République », a-t-il déclaré. Il a exhorté les nouveaux venus à faire preuve de compétence, de discipline, d'humilité et d'un sens élevé de l'État.

Au nom des nouveaux diplomates, Nabintou Coulibaly a pris l'engagement de servir avec professionnalisme. « Nous nous engageons à être des diplomates rigoureux dans notre travail, respectueux de la hiérarchie, ouverts à l'apprentissage permanent et dignes de la confiance que l'État a placée en nous », a-t-elle assuré. Cette cérémonie d'accueil a ainsi marqué le début d'un parcours placé sous le sceau de l'excellence, de l'engagement et du service de l'État, au bénéfice du rayonnement international de la Côte d'Ivoire.