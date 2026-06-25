Cote d'Ivoire: Thèse de doctorat - Koné Carine analyse les relations humaines à travers le rire et obtient la mention très honorable

« Les manifestations linguistiques du comique dans la production littéraire de Samuel Beckett : cas de En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours ». Tel est le thème des travaux de recherche présentés, le mercredi 24 juin 2026 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody par l'impétrant Koné Carine Christiane, doctorante en sciences du langage.

Pour cette impétrante, dont les travaux de recherche ont été sanctionnés par la mention très honorable, le comique ou encore le rire ne sert pas seulement à divertir. Il permet de pointer du doigt certaines défaillances de la société, d'épingler les dérives comportementales et d'interpeller le spectateur sur des réalités souvent banalisées. L'objectif affiché par la candidate au grade de docteur est clair : inciter le public à repenser notre modèle social pour bâtir une société plus humaine, profondément ancrée dans le respect de l'autre.

Car dit-elle, la portée sociale de son travail repose essentiellement sur les relations humaines. L'étayant, elle a relevé certains passages notamment : « l'évolution des personnages par paires » qui, démontre des rapports de domination où l'un exerce une influence sur l'autre.

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Bien avant, Koné Carine a indiqué que ses travaux de recherches sont structurés en trois (3) grandes parties. La première présente l'aspect théorique et méthodologique, la seconde s'articule à faire l'analyse des procédés linguistiques du comique et la troisième partie à un enjeu où les différentes modes du signifié du comique sont présentées « que ce soit pour dénoncer, pour critiquer, pour enseigner ou pour divertir » a-t-elle précisé.

Au nom de tous les jurys, le président Adama Coulibaly, professeur titulaire à l'Université Félix Houphouet Boigny a salué l'excellence de la recherche et la qualité scientifique du travail non sans oublier sa pertinence sociale. Pour lui, au regard des dynamiques de rapports humains et de tensions sociales analysées dans la thèse, cette recherche peut être mis en perspective avec des réalités sociopolitiques contemporaines, notamment les crises vécues par la Côte d'Ivoire en 2011.

Amidou Sanogo, maître de conférences à l'l'Université Félix Houphouet Boigny et directeur de la thèse, n'a pas hésité à révéler les qualités de l'impétrante et sa détermination à devenir un sachant, ce malgré le traumatisme crânien causé par un grave accident de la route en janvier 2019. Un accident qui l'a obligée à marquer une longue pause dans ses études universitaires débutées en 2010. Notons que la candidate au grade de docteur a un parcours en langues et discours littéraires option : grammaire et linguistique du français.