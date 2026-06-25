Les jeux étant faits pour l'équipe nationale, il lui reste de terminer sur une note positive et honorable. Façon de quitter sur une bonne impression. Sinon...

Pour tous les connaisseurs, le match face à la Hollande demain à minuit fait peur beaucoup plus que les deux premiers, perdus sur des scores larges. Certes sans enjeu pour nous, il l'est pour la Hollande qui veut terminer première du groupe et va essayer de gagner et de marquer plusieurs buts pour améliorer son goal-difference.

Donc, on a peur oui de ce scénario d'un troisième carton historique qui restera un point noir dans les annales de l'équipe de Tunisie. Et du Mondial aussi. On n'a plus rien à espérer de ce troisième match car la qualification aux seizièmes est impossible, mais on a un honneur à sauver, une réputation à défendre.

Terminer sur une note positive, sur une prestation de costauds qui puisse faire oublier les deux précédentes, atténuera un peu l'ampleur du choc. Car on ne veut pas trop s'attarder sur le scénario fatal, soit une troisième défaite de suite et un autre carton qui accablera davantage un football tunisien victime de la mauvaise gestion et de dirigeants légers et de joueurs et sélectionneurs irresponsables et éteints.

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Les choses ne vont pas beaucoup changer même en cas de résultat probant demain, mais au moins, on aura un moral retrouvé un peu, une réalisation sur laquelle on peut rebâtir. Au moins, l'honneur du football tunisien sera sauvé en quelque sorte, ou disons plutôt les joueurs retrouveront une dignité qui leur a fait défaut avant.

Le rôle de Renard et des joueurs

En acceptant la mission, Hervé Renard doit assumer même une petite partie de responsabilité. Lui, à qui on loue le savoir-motiver et la gestion des vestiaires en misant sur des messages musclés et forts envers les joueurs, n'a pas pu apporter grand-chose devant un Japon amoindri. Certes, il n'a pas choisi les joueurs, mais aura conservé la même ossature et surtout le même plan faillible de Lamouchi, avec des choix déplacés et des changements pas très réussis.

On attendait mieux de Renard qui, semble-t-il, a été déçu de la qualité des joueurs et de l'ambiance qui règne. Il a réussi à relancer son nom en débarquant au milieu du Mondial, et doit trouver les idées et les hommes pour au moins sauver les meubles devant la Hollande.

Une mission des plus difficiles franchement au vu de l'état des joueurs, de leur moral, de leur application sur le terrain. Justement, Hervé Renard ne pourra pas métamorphoser en quelques jours des joueurs blasés et limités franchement. Tout passera par les joueurs eux-mêmes qui ne doivent pas oublier ce qu'ils ont commis sur les deux premiers matches.

Leur mea culpa, leur rachat ne viendra pas par des larmes de crocodile, par des déclarations minées et par la propagande, mais sur le terrain. A eux de jouer, à eux de trouver cette confiance et cette justesse dans le placement défensif et la lucidité pour tenir tête à un cador du Mondial.

Dans ce genre de matches, tout se passera dans la tête des joueurs qui peuvent, en étant costauds et orgueilleux, retrouver un minimum de performance. Arrêter l'hémorragie et sortir la tête assez haute sur un résultat honorable feront du bien à tout le monde. On ne veut surtout pas penser au scénario inverse et désastreux. Espérons une fin tranquille, un bout de lumière qui puisse guider l'équipe nationale pour se relancer. Côté choix, Renard pense à jouer les cartes Chaouat, Arous, Achouri d'entrée et laisser tomber le 3-5-2 qui n'a pas fonctionné.