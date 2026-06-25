Tunisie: Affaire liée à des soupçons de corruption - Audition de Sihem Ben Sedrine, Khaled Krichi et Slim Chiboub

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a entamé, jeudi, l'audition de plusieurs personnalités dans une affaire liée à des soupçons de corruption et de violations administratives au sein de l'Instance Vérité et Dignité.

Parmi les personnes entendues figurent l'ancienne présidente de l'Instance, Sihem Ben Sedrine, l'avocat et ancien président de la commission d'arbitrage et de réconciliation au sein de la structure, Khaled Krichi, ainsi que l'homme d'affaires Slim Chiboub. L'ancien ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, est quant à lui poursuivi en état de fuite.

L'affaire porte sur des irrégularités présumées ayant accompagné les travaux de l'Instance, notamment les procédures et décisions liées à la conclusion d'un accord de conciliation arbitrale avec Slim Chiboub. Les investigations se concentrent sur la conformité de cet accord avec la législation en vigueur ainsi que sur la protection des fonds publics. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour exploitation de la fonction d'un agent public afin d'obtenir un avantage indu pour soi ou pour autrui, préjudice à l'administration, violation des réglementations en vigueur, ainsi que complicité dans ces faits.