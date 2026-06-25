Tunisie: Affaire liée à des soupçons de corruption - Audition de Sihem Ben Sedrine, Khaled Krichi et Slim Chiboub

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a entamé, jeudi, l'audition de plusieurs personnalités dans une affaire liée à des soupçons de corruption et de violations administratives au sein de l'Instance Vérité et Dignité.

Parmi les personnes entendues figurent l'ancienne présidente de l'Instance, Sihem Ben Sedrine, l'avocat et ancien président de la commission d'arbitrage et de réconciliation au sein de la structure, Khaled Krichi, ainsi que l'homme d'affaires Slim Chiboub. L'ancien ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid, est quant à lui poursuivi en état de fuite.

L'affaire porte sur des irrégularités présumées ayant accompagné les travaux de l'Instance, notamment les procédures et décisions liées à la conclusion d'un accord de conciliation arbitrale avec Slim Chiboub. Les investigations se concentrent sur la conformité de cet accord avec la législation en vigueur ainsi que sur la protection des fonds publics. Les personnes mises en cause sont poursuivies pour exploitation de la fonction d'un agent public afin d'obtenir un avantage indu pour soi ou pour autrui, préjudice à l'administration, violation des réglementations en vigueur, ainsi que complicité dans ces faits.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.