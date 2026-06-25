Tunisie: Lancement de la plateforme nationale d'investissement pour simplifier les procédures

Le ministre de l'Economie Samir Abdelhafidh a annoncé, jeudi, que le lancement officiel de la plateforme nationale d'investissement sera effectué demain. Il a souligné que ce projet constitue une étape importante dans le processus de numérisation des services administratifs et de simplification des procédures au profit des investisseurs.

S'exprimant en marge de l'ouverture de la 22e édition du Forum de l'investissement en Tunisie, le ministre a indiqué que cette initiative reflète l'engagement de l'État à améliorer le climat des affaires et à réduire les difficultés rencontrées par les porteurs de projets.

Il a également affirmé que le gouvernement poursuit ses efforts pour résoudre les obstacles d'ordre réglementaire et procédural susceptibles de freiner l'investissement, estimant que le renforcement de la confiance entre l'État et les investisseurs constitue une condition essentielle pour atteindre les objectifs économiques et de développement dans les années à venir. Enfin, le ministre a souligné que la Tunisie dispose d'atouts importants pour attirer davantage d'investissements, exprimant son espoir de voir les indicateurs positifs actuels se traduire par des résultats économiques et sociaux plus importants, répondant aux attentes des citoyens.