Tunisie: Affaire de l'ancien Président de la FTF - L'appel reporté à une date ultérieure

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a examiné, jeudi, l'affaire liée au contrat conclu avec un cadre technique des équipes nationales, impliquant l'ancien président de la Fédération, Wadii Jary, ainsi qu'un cadre technique. L'audience a été renvoyée à une date ultérieure.

Cette affaire porte sur des soupçons de passation irrégulière de contrat dans le cadre de la gestion des équipes nationales de football. En première instance, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait condamné Wadii Jary, ancien président de la Fédération tunisienne de football, ainsi qu'un cadre technique, à six mois de prison.

Ils étaient poursuivis pour exploitation des fonctions d'un agent public afin d'obtenir un avantage indu pour eux-mêmes ou pour autrui, préjudice à l'administration, violation des réglementations en vigueur, ainsi que complicité dans ces faits. Les deux accusés ont fait appel de cette décision, ce qui a conduit à la réexamination du dossier devant la juridiction d'appel.