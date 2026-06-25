Afrique: Un député appelle l'État à renforcer la protection des Sénégalais vivant en Afrique du Sud

Dakar — Le député Samba Diouf (majorité) a appelé, jeudi, à Dakar, les autorités sénégalaises à engager des actions supplémentaires visant à renforcer la protection des Sénégalais établis en Afrique du Sud, en lien avec les violences ciblant depuis quelques mois les migrants africains établis dans ce pays.

"Depuis mars 2026, nos compatriotes établis en Afrique du Sud, notamment dans la région de Johannesburg, sont confrontés à des difficultés récurrentes, liées à des actes de xénophobie et à un climat d'insécurité", a déclaré le parlementaire lors de la séance plénière consacrée à l'examen de quatre projets de loi autorisant la ratification d'accords internationaux.

S'il a salué les efforts déployés par l'ambassade du Sénégal en Afrique du Sud pour accompagner les ressortissants sénégalais, il estime que des actions supplémentaires sont pour apporter des solutions durables aux préoccupations des ressortissants sénégalais établis en Afrique du Sud. Le député a rappelé la contribution économique importante de la diaspora sénégalaise au développement national, à travers les transferts financiers et les investissements réalisés dans le pays.

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"Les Sénégalais de la diaspora contribuent de manière significative au développement économique de notre pays. À ce titre, ils méritent respect, considération et protection", a-t-il soutenu. Samba Diouf a ainsi demandé au gouvernement, à travers le ministère chargé des Affaires étrangères, d'engager des discussions avec les autorités sud-africaines, en vue d'une meilleur prise en charge des préoccupations des Sénégalais vivant dans ce pays.

Selon lui, plus de 200 Sénégalais seraient directement concernés par ces difficultés. Il a insisté sur la nécessité de rassurer cette communauté, qu'il considère comme un acteur majeur du développement économique du Sénégal. Le parlementaire a également rappelé les liens historiques de solidarité entre les peuples africains, évoquant la contribution de nombreux Africains à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. "Aujourd'hui, il est essentiel que les valeurs de solidarité africaine, de fraternité et de respect mutuel puissent continuer de prévaloir", a-t-il plaidé.